Edilizia scolastica, pronti 25 milioni di euro

Sono 25 i milioni di euro investiti per l’edilizia scolastica senigalliese.

Terminati i lavori di consolidamento dei pavimenti della scuola Collodi, per una spesa di 20mila euro, è già tempo di guardare alla costruzione dei nuovi poli scolastici di Cesanella e Saline.

Due quartieri in crescita e che necessitano di nuovi manufatti per ospitare gli studenti e scuole all’avanguardia con tanto di laboratori e palestre, ma anche spazi ricreativi per consentire agli studenti di poter vivere la scuola a 360 gradi. Un passo importante è stato anche quello della demolizione di un’ala della scuola elementare Puccini, dichiarata inagibile ormai da quattro anni: l’obiettivo è quello di concludere i lavori riguardanti l’ala est nel 2024.

Attraverso i fondi Pnrr per 2.6 milioni di euro, a cui si sono aggiunti contributi Gse per 874mila euro e contributi comunali, si è arrivati a una somma necessaria per l’intervento che ammonta a 4,9 milioni di euro.

Per la sistemazione del plesso di Montignano sono invece stati investiti 90mila euro.

L’obiettivo è quello di mantenere i plessi a servizio delle frazioni nonostante la diminuzione di iscrizioni che in passato era stata oggetto di polemica. Dovrebbero invece essere terminati a marzo i lavori di consolidamento della scuola media Fagnani: i lavori di miglioramento sismico dell’edificio di via Maierini saranno ultimati con 700 mila euro. Alunni che presto dovranno riporre la ‘Valigia’ dopo essere stati costretti, soprattutto quelli della Puccini, per anni ad un trasferimento in quel della scuola media Mercatini, con tanto di costi a carico dell’Amministrazione, per consentirne l’adeguamento.

A questi si sono aggiunti i disagi affrontati dai genitori che hanno iscritto i figli in una scuola e si sono trovati a frequentarne un’altra.