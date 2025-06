Edilizia sociale, alle Muse anche il ministro Salvini

In Italia ci sono circa 900mila alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui circa il 10% sono sfitti e necessitano di ristrutturazione. Anche se il diritto alla casa non è esplicitamente menzionato nella Costituzione italiana ci sono 320mila famiglie in graduatoria in attesa con diritto di un alloggio di ERP ma questo numero è certamente inferiore al reale bisogno, stimabile in circa 650mila domande. Ecco alcuni dei dati di cui si discuterà giovedì dalle 15 al Ridotto del Teatro delle Muse nel corso di un convegno le cui conclusioni saranno affidate al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che interverrà via video.

Federcasa che rappresenta 84 enti e aziende diversamente denominate che in tutta Italia costruiscono e gestiscono abitazioni di edilizia residenziale pubblica realizzate con fondi pubblici, fondi propri e prestiti agevolati da destinare a nuclei familiari con bassi redditi e spesso in condizioni di estrema fragilità sociale, per la prima ha scelto le Marche ed Ancona per organizzare questo incontro nazionale grazie alla collaborazione di Erap Marche. Il titolo del convegno "Quale futuro per l’edilizia sociale pubblica in Italia e in Europa".

"La “missione” che stiamo portando avanti – dice Saturnino Di Ruscio, presidente di Erap Marche che interverrà nel corso di uno dei due confronti – è mettere a disposizione alloggi per consentire una vita dignitosa a persone con meno possibilità economiche, riconoscendo gli stessi diritti delle persone più agiate. La quota di edilizia sociale in Italia oscilla tra il 3 e il 5 %, nelle Marche supera di poco il 4%".