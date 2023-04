Edilizia, summit coi professionisti

Verifica dello stato legittimo degli edifici e nuovo regolamento edilizio comunale, summit della giunta con 200 professionisti per condividere nodi e aspetti delle pratiche da mettere in campo. Sono stati un centinaio i professionisti presenti, altrettanti collegati on-line all’incontro organizzato dallo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Jesi con la rete delle professioni tecniche della provincia.

"Un appuntamento non occasionale – spigano dal Comune-, ma inserito in un metodo operativo avviato dall’assessorato all’urbanistica che ha coinvolto dapprima gli assessori dei Comuni della Vallesina, i quali poi insieme hanno favorito l’incontro tra i vari uffici tecnici comunali per concertare un metodo di lavoro univoco. Il coinvolgimento della rete - costituita dagli ordini degli architetti, degli ingegneri, dei geologi e dei periti industriali, oltre che dal collegio dei geometri - è stata dunque la naturale conseguenza dell’impostazione avviata, tenuto conto che poi sono tali professionisti a dover supportare i cittadini nelle pratiche necessarie e rapportarsi così con i rispettivi Comuni dove insistono i loro immobili".

L’incontro, presieduto dall’assessora Melappioni, è stato caratterizzato dagli interventi tecnici del geom. Landino Ciccarelli, precedente responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia (intervenuto su invito dell’Amministrazione) e dell’arch. Mara Braconi, attuale responsabile dello Sportello stesso.