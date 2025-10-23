Edison, arriva il ’no’ all’impianto per rifiuti

Dopo una seduta fiume della conferenza dei servizi è arrivato il no a Edison: rigettata la proposta di realizzazione dell’impianto per il trattamento rifiuti pericolosi e non alla Zipa. Fuori i manifestanti dell’assemblea stop Edison e del comitato tutela salute della Vallesina: "La conferenza dei servizi – commenta il presidente Daniele Carnevali – ha ribadito il no definitivo al progetto Edison, con la conferma di quasi tutti i motivi ostativi già presenti nel preavviso di rigetto comunicato all’azienda nel mese di luglio. La Provincia, chiamata a esprimere una valutazione ambientale, ha preso in esame una serie di aspetti e criticità, oggetto di un accurato lavoro di approfondimento, senza alcun pregiudizio, da parte degli uffici provinciali, già svolto durante l’iter autorizzativo e ribadito ora, dopo la presentazione da parte di Edison di alcune modifiche al progetto originario". Il Comune parla di "risultato importante per l’intera città, sotto due punti di vista: nella sostanza, perché sono state accolte e ritenute congruenti, motivate e pienamente fondate tutte le osservazioni che il Comune ha prodotto. Nella forma, perché si è arrivati a questa conclusione al termine di un percorso partecipativo che non ha eguali nella storia della nostra comunità e certamente dell’intera regione. Jesi, e le sue istituzioni primarie, a partire dall’intero consiglio comunale, hanno messo in luce ancor più in questa occasione la propria capacità di affrontare in maniera puntuale e chiara un tema di grande complessità. Lo ha fatto dimostrando concretamente che ogni richiesta che ha un impatto sul territorio viene registrata, esaminata, studiata, condivisa con cittadini e cittadine, approfondita sotto il profilo tecnico e amministrativo".

Edison controbatte: "Gi enti tecnici competenti in materia di salute e compatibilità ambientale – Arpam, Ast e vigili del fuoco – non hanno rilevato criticità ostative. A prevalere è stata la posizione contraria manifestata dalla comunità del territorio verso l’impianto di economia circolare, che è stato osteggiato anche dopo l’ottimizzazione del progetto, realizzata proprio in ottica di collaborazione con le amministrazioni e di attenzione per le preoccupazioni della popolazione stessa, accogliendone tutte le istanze". Edison si "riserva di valutare le iniziative da intraprendere", ma appare molto probabile un ricorso al Tar.

Sara Ferreri