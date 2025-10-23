L'autobus dei sogni
Matteo Naccari
L'autobus dei sogni
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tentato sequestroFurto LouvreMiliardario PignataroAeroporto Bologna inchiestaMigliori osterieClassifica nomi
Acquista il giornale
CronacaEdison, arriva il ’no’ all’impianto per rifiuti
23 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Edison, arriva il ’no’ all’impianto per rifiuti

Edison, arriva il ’no’ all’impianto per rifiuti

La Conferenza di servizi boccia il sito di trattamento. Il Comune: "Percorso partecipativo unico nella storia regionale". Ora lo spettro del Tar

Un manifestante in strada

Un manifestante in strada

Dopo una seduta fiume della conferenza dei servizi è arrivato il no a Edison: rigettata la proposta di realizzazione dell’impianto per il trattamento rifiuti pericolosi e non alla Zipa. Fuori i manifestanti dell’assemblea stop Edison e del comitato tutela salute della Vallesina: "La conferenza dei servizi – commenta il presidente Daniele Carnevali – ha ribadito il no definitivo al progetto Edison, con la conferma di quasi tutti i motivi ostativi già presenti nel preavviso di rigetto comunicato all’azienda nel mese di luglio. La Provincia, chiamata a esprimere una valutazione ambientale, ha preso in esame una serie di aspetti e criticità, oggetto di un accurato lavoro di approfondimento, senza alcun pregiudizio, da parte degli uffici provinciali, già svolto durante l’iter autorizzativo e ribadito ora, dopo la presentazione da parte di Edison di alcune modifiche al progetto originario". Il Comune parla di "risultato importante per l’intera città, sotto due punti di vista: nella sostanza, perché sono state accolte e ritenute congruenti, motivate e pienamente fondate tutte le osservazioni che il Comune ha prodotto. Nella forma, perché si è arrivati a questa conclusione al termine di un percorso partecipativo che non ha eguali nella storia della nostra comunità e certamente dell’intera regione. Jesi, e le sue istituzioni primarie, a partire dall’intero consiglio comunale, hanno messo in luce ancor più in questa occasione la propria capacità di affrontare in maniera puntuale e chiara un tema di grande complessità. Lo ha fatto dimostrando concretamente che ogni richiesta che ha un impatto sul territorio viene registrata, esaminata, studiata, condivisa con cittadini e cittadine, approfondita sotto il profilo tecnico e amministrativo".

Edison controbatte: "Gi enti tecnici competenti in materia di salute e compatibilità ambientale – Arpam, Ast e vigili del fuoco – non hanno rilevato criticità ostative. A prevalere è stata la posizione contraria manifestata dalla comunità del territorio verso l’impianto di economia circolare, che è stato osteggiato anche dopo l’ottimizzazione del progetto, realizzata proprio in ottica di collaborazione con le amministrazioni e di attenzione per le preoccupazioni della popolazione stessa, accogliendone tutte le istanze". Edison si "riserva di valutare le iniziative da intraprendere", ma appare molto probabile un ricorso al Tar.

Sara Ferreri

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata