Edison, chiesto il consiglio comunale aperto

Nella battaglia che circonda il progetto di impianto Edison per il trattamento rifiuti alla Zipa, viene ora chiesta la convocazione del consiglio comunale aperto, mentre l’aggiornamento del progetto, senza amianto e con altezze minori, sarà al vaglio della commissione ambiente in Provincia, martedì prossimo. "Viste le notizie di stampa su una possibile modifica del progetto relativo all’impianto Edison – incalzano da JesiAmo – abbiamo inviato richiesta di convocazione di un nuovo consiglio comunale aperto, da tenersi entro 20 giorni dalla richiesta. Un ulteriore momento partecipativo sulla questione Edison, occasione di valutazione per quello che sembra essere un ridimensionamento del progetto, sul quale riscontriamo già un fermo no dell’amministrazione comunale sull’ubicazione, segno che la politica, quando vuole, può intervenire preventivamente e a prescindere". Sui prossimi step e su un’eventuale nuova convocazione della conferenza dei servizi, ancora non convocata, il presidente della Provincia Daniele Carnevali non si sbilancia: "La documentazione ricevuta è al vaglio degli uffici. Per il momento non sono in grado di aggiungere altro".

Sulla questione interviene anche Forza Italia, per bocca della segretaria jesina Lindita Elezi: "Amianto o no, la Zipa di Jesi non può essere considerata come una discarica: finalmente il Comune lo ha capito e ha smesso i panni di Ponzio Pilato, dicendo no al nuovo progetto della Edison per l’impianto di rifiuti alla Zipa. In una zona fortemente antropizzata, e con una mensa in prossimità del sito, sarebbero stati abbancati e trattati i rifiuti speciali. Il fatto che Edison abbia presentato un progetto radicalmente modificato conferma, detto in soldoni, che ci hanno provato ma gli è andata male, hanno corretto il tiro e gli è andata peggio. Ora mi auguro che la commissione provinciale, a cui spetta il responso finale, faccia la sua parte per la chiusura definitiva del dossier. Era chiarissimo – aggiunge l’ex consigliera regionale Elezi – che l’impianto Edison alla Zipa avesse le caratteristiche per essere soggetto alla cosiddetta ’normativa Seveso’, tant’è che Edison, messa alle strette, ha modificato progetto e tipologia di rifiuti da trattare, pur di ottenere una qualsiasi autorizzazione. Ha prevalso il buon senso della popolazione, forte del proprio senso civico e del sostegno della buona politica, che ha stoppato una vicenda gestita in modo imbarazzante".