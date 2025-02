"Edison, giusto chiedere chiarezza e trasparenza"

"Di fronte a una situazione così delicata per la nostra comunità, non possiamo che esprimere il nostro sostegno a Jesiamo nel chiedere chiarezza e trasparenza. È inaccettabile che questioni di grande impatto sul territorio vengano gestite con silenzi, rinvii e decisioni ambigue". Parole dell’ex sindaco di Jesi Massimo Bacci che, in un post sui social, danno manforte al gruppo di opposizione, in merito alla vicenda dell’impianto di trattamento dei rifiuti di Edison. Mercoledì, come noto, il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo e il dirigente dell’Urbanistica avevano sollecitato il Consorzio Zipa nel "dare coerente seguito a quanto più volte affermato, circa la inopponibilità allo stesso Consorzio del contratto di locazione sottoscritto tra Edison Next e ImmobilPav e, quindi, l’impossibilità di accogliere un’eventuale istanza postuma perché tardiva e in ogni caso neppure prevista dal Regolamento". Passaggio, questo, per consentire "alla Provincia di Ancona, titolare del procedimento, di accogliere l’istanza formulata dal Comune lo scorso dicembre per arrestare il procedimento autorizzatorio", il contenuto della lettera partita dal municipio. Sabato scorso, invece, era stata la volta dell’Assemblea Permanente ‘Stop Edison’, cui è seguita martedì una Commissione provinciale Ambiente. Oggi Edison, secondo quanto affermato dalla coordinatrice di Fratelli d’Italia Jesi Milva Magnani, avrebbe intenzione di "richiedere un nulla osta al Consorzio, che dovrà ribadire la sua posizione, in realtà già espressa in modo chiaro in data 30 gennaio 2025". Nel mentre il Consiglio provinciale ha ratificato un ordine del giorno per chiedere l’interruzione del procedimento per l’impianto. E qui si è innestata la polemica cittadina. Da un lato Jesiamo ha invocato chiarezza ponendo una serie domande a Fiordelmondo e alla Provincia ("Qualcuno deve necessariamente parlare e spiegare con chiarezza la situazione alla nostra comunità"), mentre Jesi in Comune ha difeso il primo cittadino. Per Bacci, "le domande poste non sono solo lecite, ma fondamentali: la cittadinanza ha diritto a risposte concrete e a un’azione politica responsabile. Non si può giocare con il futuro della comunità come in un trucco di magia, dove i conigli appaiono e scompaiono a seconda delle convenienze. Chiediamo che chi ha il dovere istituzionale si assume le proprie responsabilità, senza rimpalli e senza tergiversare. La nostra città merita una politica trasparente e coerente", ha concluso.