Edison, il Comune si costituisce in giudizio

JesiEdison al Tar contro il consorzio Zipa, ‘reo’ di non aver dato il via libero all’affitto dell’area per la realizzazione della piattaforma per il trattamento rifiuti: il Comune verso la costituzione in giudizio. Ad annunciare la novità il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ieri in aula che ha definito più che scontati i ricorsi da parte di Edison Next Recology dopo il no della conferenza dei servizi in capo alla Provincia. "Attualmente sono propenso alla costituzione in giudizio in coerenza con il percorso portato avanti – ha detto Fiordelmondo - ma che scaturisce dal ricorso contro il consorzio Zipa. Il ricorso è stato presentato due giorni dopo il no della Provincia non perchè Edison volesse far subito la voce grossa ma perché scadevano i termini di 60 giorni dal diniego del nullaosta da parte del consorzio (al contratto di affitto dell’area, ndr) che si è manifestato il 25 luglio". Fiordelmondo ha suggerito di evitare un consiglio comunale aperto come invece aveva richiesto l’opposizione (sui ricorsi dopo il no a Edison) proprio per via dell’aspetto giudiziario aperto.Non sono ancora state depositate le motivazioni del no all’impianto da parte della Provincia, e dal momento Edison avrà 60 giorni di tempo per ricorrere al Tar anche contro la stessa Provincia e il Comune coinvolto nel procedimento autorizzatorio. Non sono mancate le polemiche: "Già nel 2022 – ha detto Francesco Rossetti (Per Jesi) - c’erano stati contatti dell’amministrazione con Edison. E’ emerso e non è stato smentito, mi auguro che questo non infici i ricorsi". In aula anche la questione Intesa con il consigliere Giancarlo Catani che ha chiesto informazioni sulla notizia che sta circolando negli ultimi giorni della chiusura della filiale di via San Francesco con quella di corso Matteotti che resterebbe l’unica aperta in città.I clienti di via San Francesco sono stati informati nei giorni scorsi della migrazione dei conti correnti alla filiale del Corso. "Fino al 31 dicembre 2026 la filiale di via San Francesco non chiuderà – ha rassicurato il sindaco Fiordelmondo – perché il contratto di tesoreria con il Comune prevede il mantenimento di entrambi. Detto questo conosciamo la direzione intrapresa dalle banche di rendere i servizi sempre più utilizzabili da remoto, ma siamo consapevoli anche della necessità di tutelare le categorie più fragili e meno avvezze all’uso dei dispositivi e dei nuovi strumenti".