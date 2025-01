"Edison, il sindaco si traveste da eroe. Ma la situazione l’ha creata lui"

Non si placa la polemica sul caso Edison. Dopo le prese di posizione di Comune e Provincia, e il chiarimento dell’azienda sull’impianto, il gruppo Jesiamo torna a mettere nel mirino il sindaco Lorenzo Fiordelmondo: "Evidentemente alla vergogna non c’è limite – l’accusa durissima apparsa ieri in un post –. Immolarsi a eroe di una situazione dapprima creata e poi taciuta alla cittadinanza è l’ennesimo sgarbo all’intelligenza dei cittadini il cui interesse mai è stato difeso. Quello che conta è l’immagine del primo cittadino da riabilitare a costo di stravolgere i fatti affidandosi nella decisione di scrivere alla Provincia per interrompere l’iter autorizzativo alla realizzazione dell’impianto Edison alle dichiarazioni, fondate, dell’ex assessore Mario Bucci esternate durante un’assemblea pubblica. Ma senza quella dichiarazione, ripresa e appurata dal nostro gruppo consiliare, lei si sarebbe accorto di questo vizio?", in riferimento al mancato assenso del Consorzio Zipa. Per Jesiamo, sempre rivolgendosi al sindaco, "non sarà questo racconto fantasioso a salvarla da oltre un anno di silenzi: Jesi non dimentica, profondamente delusa ed incredula".