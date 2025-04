Edison, Latini: "La struttura non può sorgere nell’area Zipa"

Il presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini conferma la linea della contrarietà: "Abbiamo visto lo studio presentato dal Dipartimento e Medicina e Prevenzione dell’Università di Tor Vergata commissionato da Edison per l’impianto di trattamento dei rifiuti (anche pericolosi) in area Zipa, secondo cui l’impianto sarebbe compatibile con la salute pubblica. Resta il fatto che a nostro avviso tale impianto non debba essere realizzato, poiché non ci sono le condizioni per farlo", sostiene.

Per lui, "la struttura non può essere realizzata nell’area Zipa-Jesi essendo troppo pericoloso, questa porzione di territorio è infatti già fortemente antropizzata", spiega, ricordando di aver presentato nei mesi scorsi una mozione contraria all’impianto che ha avuto l’adesione del Consiglio regionale. "Ovviamente il parere espresso dal Consiglio non è vincolante ma ha comunque valore di principio – conclude –. Continuiamo a essere a disposizione per trovare una soluzione favorevole ai cittadini che stanno protestando per evitare l’insediamento dell’impianto. Non faremo mancare l’impegno del Consiglio per impedire che si possa costruirlo".