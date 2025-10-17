Edison, l’attesa per il verdetto della Provincia

Entro pochissimi giorni la conferenza dei servizi renderà noto il verdetto della Provincia sull’impianto per il trattamento rifiuti pericolosi e non alla Zipa, dopo le modifiche annunciate dall’azienda leader del settore energetico.

Intanto l’opposizione indica i ‘paletti’ al sindaco Lorenzo Fiordelmondo. "Entro il 23 ottobre sarà convocata una nuova seduta della conferenza dei servizi sull’impianto Edison", spiega il presidente Daniele Carnevali. "Non potendo partecipare alla conferenza dei servizi – spiegano da JesiAmo – abbiamo inviato una nota al sindaco Fiordelmondo chiedendogli di far verbalizzare, ai fini decisori, alcuni aspetti meritevoli di puntualizzazione, come la non compiutezza della Vis presentata da Edison Next Recology srl, elaborata dall’Università di Tor Vergata, rimasta estremamente generica su molti punti".

Ma non è tutto: "Abbiamo un rammarico – aggiungono da JesiAmo –: oggi più che mai sarebbe stato utile avere quell’esperto in materia sanitaria, peraltro richiesto al sindaco di nominare, e da cui invece egli è rifuggito, sia sostenendo l’esistenza, in conferenza dei Servizi, di Enti preposti, sia per motivi economici. Quella che Edison Next Recology srl chiama, in modo riduttivo, una "ottimizzazione del progetto e dell’impianto", con "l’eliminazione del trattamento dei rifiuti contenenti amianto, l’eliminazione dei rifiuti putrescibili, la rinuncia alla linea di miscelazione dei rifiuti liquidi e la riduzione delle altezze di edifici ed impianti, in realtà costituisce un progetto nuovo, che merita una nuova istanza e un nuovo iter, del tutto diverso da quello in corso".

In ogni caso per la forza di opposizione "il progetto resta inaccettabile (come dichiarato già anche dall’amministrazione), sia per la quantità "monstre" di rifiuti previsti che per la pericolosità di molti di essi, possibile cause di gravissime patologie, sia per la non adeguatezza del sito prescelto, oltre che per le caratteristiche dello stesso e la vicinanza a luoghi sensibili". C’è la necessità poi – è la stoccata finale di JesiAmo – "che il Comune argomenti fortemente e congruamente su quello che Edison ha più volte ribadito, e cioè che i profili oggetto dei motivi ostativi erano rilevabili anche nella fase preliminare, ma non evidenziati specialmente sui punti invece contestati poi in conferenza dei servizi. Serve chiarezza dal Comune anche su questo".