Edison modifica l’impianto ma il Comune dice no

Edison nel replicare al preavviso di rigetto della Provincia, toglie l’amianto e abbassa le altezze dell’impianto per il trattamento rifiuti pericolosi e non da costruire alla Zipa, ma per il Comune di Jesi bisogna ricominciare tutto daccapo. E non in quella location. Edison Next Recology ieri ha annunciato le modifiche al progetto per incassare il via libera: niente amianto, niente rifiuti putrescibili e abbassamento delle altezze che avrebbero richiesto una deroga. L’azienda leader nel mercato energetico nel far sapere di aver presentato le controdeduzioni e gli ulteriori approfondimenti richiesti durante la conferenza dei servizi del 25 luglio scorso spiega: "In un’ottica di collaborazione con le Amministrazioni e di attenzione per le preoccupazioni della popolazione abbiamo ottimizzato il progetto e confidiamo in una positiva conclusione del procedimento". Questo per "superare – spiega Edison - i rilievi emersi dalla conferenza di servizi e consentire la positiva conclusione dell’iter autorizzativo".

Stralciato il trattamento dell’amianto in modo da "eliminare quel rischio residuo che, pur essendo trascurabile secondo la Valutazione di impatto sanitario, determinava preoccupazione nella popolazione". Tolta dal progetto anche la gestione dei rifiuti putrescibili, "così da escludere qualsiasi ipotetico profilo di contrasto tra il progetto e i criteri di pianificazione regionali sulla gestione dei rifiuti". La società ha anche "eliminato la linea di miscelazione dei rifiuti liquidi, in modo da escludere all’origine che sia anche solo ipotizzabile il rischio di un peggioramento del bilancio tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, in ingresso e in uscita dalla piattaforma". E ha ridotto le altezze degli impianti e dei fabbricati "così da superare qualsiasi residua criticità".

"Il progetto è sicuro – rimarcano - risponde alle migliori tecniche disponibili stabilite a livello europeo ed è necessario per ottimizzare la gestione dei rifiuti nelle Marche". Ora l’auspicio è che "la conferenza dei servizi e tutta la cittadinanza di Jesi riconoscano il valore di questa ottimizzazione del progetto che accoglie tutte le istanze delle comunità del territorio".

Ma per il Comune "si tratta di qualcosa di nuovo che non ha nulla a che fare con le controdeduzioni e che cambia in maniera sostanziale le cose. Di conseguenza, il progetto è - per fatti evidenti - da dirsi cassato. Ulteriori ipotesi progettuali, come quella che emerge dalle modifiche apportate – aggiungono -, avrebbero bisogno della formulazione di una nuova istanza Paur, all’ente competente. Resta intatta la valutazione negativa circa l’ubicazione".

