Edison, non è finita. Scatta il ricorso al Tar. L’azienda contro Zipa

Impianto per il trattamento rifiuti Edison alla Zipa: appena poche ore il diniego della conferenza dei servizi scatta il ricorso al Tar da parte dell’azienda leader nel settore energetico. Un primo ricorso al Tar indirizzato al consorzio Zipa, reo, secondo Edison, di aver negato il nulla osta per il contratto di locazione dell’area dove avrebbe dovuto sorgere l’impianto di soil washing. A rendere nota la novità è l’imprenditore jesino Pierluigi Bocchini, ex presidente di Confindustria Ancona, il quale da subito si è battuto contro l’impianto, che sorgerebbe a poche centinaia di metri dalla ‘sua’ Clabo, non lesinando attacchi al sindaco Lorenzo Fiordelmondo.

"Come ampiamente previsto – commenta Bocchini in un video lanciato sui social – si apre ora una lunga e costosa battaglia legale, dagli esiti incerti ma dai costi — purtroppo — certissimi e ingenti. Tutti gli sproloqui sul ’percorso partecipativo’, sulla ’buona politica’ e sulla ’sinergia perfetta’ tra competenze tecniche e amministrazione, sbandierati dal sindaco e dai partiti della maggioranza consiliare, si rivelano per ciò che sono: pura fuffa. Se davvero, fin dall’inizio, si fosse manifestata la contrarietà politica all’insediamento di Edison Next — invece di oscillare tra silenzi, ambiguità e retromarce — oggi, nella migliore delle ipotesi non ci troveremmo a dover affrontare spese legali pesantissime, né a rischiare risarcimenti milionari o, peggio ancora, l’annullamento del provvedimento di rigetto appena adottato dalla Provincia. Un pasticcio annunciato, frutto di improvvisazione e mancanza di coraggio politico. Ora il conto, come sempre, rischiano di pagarlo i cittadini".

Il riferimento è al fatto che Edison già prima del ricorso al Tar avrebbe minacciato una richiesta risarcimento danni al consorzio Zipa, oggi rappresentato dal commissario liquidatore Massimo Bacci, per 23 milioni di euro (corrispondente ai ricavi che avrebbero ottenuto dall’impianto,) più le spese legali e di progettazione affrontate fino a oggi, le quali da sole supererebbero il milione di euro. Appena due giorni dopo il ’no’ della conferenza di servizi è arrivato il ricorso alla giustizia amministrativa, che per ora non è contro la Provincia nè contro il Comune.

Sara Ferreri