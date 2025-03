Edison, nuove forme di protesta

Mentre domattina alle 9.30 si riunirà il Consiglio comunale aperto che discuterà le vicende sull’impianto per il trattamento di rifiuti proposto da Edison, seduta che si preannuncia intensa visti gli scontri politici che hanno animato il dibattito pubblico nelle ultime settimane, ieri l’Assemblea permanente ‘Stop Edison’ ha annunciato altre forme di mobilitazione da strutturare nei prossimi giorni. Il 28 marzo, alle 18, in piazza dovrebbe essere apposto un lenzuolo per ribadire un no corale all’impianto da parte della comunità. Dovrebbe tenersi invece il 24 maggio una manifestazione che prevedrà un corteo. Non sono da escludere, inoltre, attività di volantinaggio, magari in occasione del mercato del centro. Presto se ne saprà di più. Intanto il presidente dell’associazione Jesiamo, l’avvocato Daniele Massaccesi ha inviato una missiva al sindaco Lorenzo Fiordelmondo in cui ha chiesto formalmente "che il Comune di Jesi, ritenuta improcedibile l’istanza presentata da Edison Next Recology alla Provincia di Ancona il 3 luglio 2024 per il provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di una ‘Piattaforma polifunzionale per il recupero ed il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per la produzione di ‘End of Waste’, da ubicare nel Comune di Jesi, richieda alla Provincia di Ancona, quale Ente pubblico competente, con una nuova ed apposita istanza, contenente idonea ed adeguata motivazione, e completa di tutte le criticità manifestate, sia di ordine sanitario che ambientale che urbanistico che di ordine procedurale, e con l’indicazione della forte contrarietà, espressa a vario titolo, dal territorio, di concludere il procedimento autorizzatorio unico (Paur), comprensivo del provvedimento di Via e dei titoli necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/06, per il progetto denominato ‘piattaforma polifunzionale per il recupero ed il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per la produzione di ‘End of Waste’, da ubicare nel Comune di Jesi – proponente Edison Next Recology –, con un formale provvedimento". E ha aggiunto Massaccesi: "Il tutto nel rispetto della normativa in materia e considerati i plurimi motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, pure rafforzati dall’assenza di qualsiasi adeguata risposta in merito alla sollevata eccezione della questione ‘Viva Servizi/acquedotto industriale/approvvigionamento idrico’ e minati dall’assenza di una delle parti interessate o contro interessate al progetto, il Consorzio Zipa, mai coinvolto o interessato in precedenza da alcuno, almeno fino alla nota di Jesiamo dell’8 novembre 2024, e a cui mai è stato chiesto l’assenso o il benestare per l’insediamento dell’impianto".