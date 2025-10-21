Edison, pronta la mobilitazione in Provincia

Fissato il giorno dell’ultima conferenza dei servizi, quella decisiva sull’impianto per il trattamento rifiuti pericolosi e non alla Zipa: sarà domani e per l’occasione l’assemblea permanente Stop Edison annuncia una nuova mobilitazione.

"Riteniamo – spiegano dall’assemblea - non sussistano alternative alla conferma del rigetto dell’autorizzazione già preannunciato dalla Provincia. Oggi più che mai è importante tenere alto sia il livello di attenzione che il livello di mobilitazione per evitare colpi di mano destinati a sottrarci salute, ambiente e democrazia. Sappiamo, con la certezza che ci consegnano quasi due anni di mobilitazioni e di impegno diffuso, che la battaglia contro la realizzazione dell’impianto continuerà con tenacia e determinazione fino a quando non verrà scritta in maniera definitiva la parola fine sul progetto e su ogni velleità di ottenerne la realizzazione. Perciò durante la conferenza dei Servizi finale, saremo di nuovo presenti davanti al palazzo della Provincia, per ribadire che tutte le condizioni per rigettare le autorizzazioni richieste sono oramai mature e conclamate, che la nostra battaglia continuerà fino al raggiungimento dell’obiettivo e che il nostro futuro ci appartiene".

Leggendo le controdeduzioni dell’azienda emerge la quasi certezza, nel caso in cui dovesse essere confermato il no della conferenza dei servizi, del fatto che la questione finirà a carte bollate. Edison evidenzia infatti come le criticità sollevate dal Comune e dagli altri enti non fossero state nemmeno accennate nella fase preliminare (quella non resa nota ai cittadini). "Nel preavviso di rigetto (emesso dalla Provincia il 30 luglio) – rimarca Massimo Gianangeli per il comitato Tutela salute della Vallesina – i motivi ostativi sono 6 più 1 che racchiude elementi non adeguatamente approfonditi. Le controdeduzioni della Edison presentate lo scorso 7 ottobre cercano di disintegrare punto punto quei motivi (hanno avuto tutto il tempo di farlo, visti i 60 giorni di sospensione concessi dalla Provincia senza che ve ne fossn obbligo). Ma non solo. Aggiungono ogni volta il piccolo particolare in cui fanno già capire come intendono procedere giudiziariamente se la Provincia si dovesse azzardare a confermare il diniego. Un’aggiunta che può avere, di fatto, funzione di diffida. Appare evidente vadano giù molto pesanti stavolta. E la fase preliminare del 2023 condotta all’insaputa dei cittadini e del consiglio comunale, evidentemente senza adeguato approfondimento da parte degli enti (dato che oggi si danno motivi ostativi che allora non sarebbero stati posti) rivela tutta la sua gravità" conclude Gianangeli.