"Morire a 31 anni, una tragedia umana inspiegabile”

Ancona, 25 febbraio 2024 – La morte di Edoardo Ferrara ha lasciato senza parole due comunità. Quella di Polverigi, città d'origine. E Bologna, dove aveva scelto di vivere con le moglie Giada Ruggeri, con cui era convolato a nozze lo scorso settembre. L’ingegnere biomedico è morto a 31 anni l'altro ieri sera, il suo corpo è stato trovato senza vita in casa.

Martedì sarà celebrato il funerale a Polverigi. Sotto choc i familiari: i fratelli Giacomo e Sofia, i genitori. Il papà Franco è medico e anestesista; la madre è Maria Grazia Paolinelli, ex medico di base della cittadina e candidata a sindaco per le prossime amministrative comunali. Vicinanza e affetto da parte del mondo politico e non solo: numerosi messaggi di cordoglio sui social. "Con dolore ci stringiamo attorno alla Dott.ssa Maria Grazia Paolinelli e ai suoi familiari in questo momento così difficile. Le più sentite condoglianze da parte nostra", si legge sulla pagina Facebook "Siamo Polverigi; "Il gruppo di Noi Per Polverigi si stringe attorno alla nostra candidata sindaco Maria Grazia Paolinelli e alla sua famiglia, per la loro dolorosissima perdita", un altro post.

E ancora: "Ci stringiamo attorno al dolore della dottoressa Maria Grazia Paolinelli e della famiglia tutta. La perdita di un figlio rappresenta una tragedia umana per certi versi inspiegabile, perché innaturale. Questo è il momento della preghiera e del cordoglio", il messaggio sulla pagina social di Polverigi Domani - Lista Civica. Un messaggio di cordoglio arriva anche dal Centro sociale "L'iniziativa": "Il nostro centro sociale, facendosi portavoce di un'intera comunità, si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Ferrara Paolinelli per la prematura scomparsa del figlio Edoardo".

Centinaia i messaggi di cordoglio sul web tra chi “non ha parole” e chi esprime vicinanza alla famiglia. Molti vorranno esserci nel giorno dell’ultimo saluto al 31enne. Il funerale di Edoardo Ferrara sarà celebrato martedì alle 15.30, nella chiesa parrocchiale Sant’Antonio Martire di Polverigi.