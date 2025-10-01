Edoardo Principi del Tc Ancona e Asia Scuppa del circolo di Moie si laureano campioni regionali

Si sono conclusi i Campionati Regionali Assoluti marchigiani di tennis, disputati sui campi del Tennis Club Montecchio. La manifestazione ha visto protagonisti atleti di alto livello provenienti da tutta la regione, con match di grande intensità e spettacolo.

Nel torneo maschile, grande soddisfazione per Edoardo Principi del TC Ancona (2.4) che ha conquistato il titolo regionale superando in finale Mateo Nicolas Martinez, tecnico della Galimberti Tennis Academy e portacolori del Riviera Tennis Club di Sirolo con il punteggio di 7-5, 3-6, 10-8. Una vittoria emozionante decisa al super tie-break del terzo set per il giovane tennista dorico, che ha dimostrato grande carattere nella rimonta dopo aver perso il secondo set contro un avversario con più esperienza.

Il tabellone femminile ha invece visto il successo di Asia Scuppa del Sporting Club Tennis di Moie di Maiolati Spontini (2.6), che ha battuto in finale Aurora Maria Compagnucci dell’ATM di Macerata (2.6) con il punteggio di 6-3, 6-4. Un match equilibrato nonostante si sia concluso in soltanto due set, risolto dalla maggiore continuità della vincitrice nei momenti decisivi.

"Siamo molto soddisfatti della perfetta riuscita di questa edizione dei Campionali Regionali Assoluti - ha commentato Andrea Bolognesi, presidente della Fitp Marche - Il livello tecnico espresso dai nostri atleti è stato davvero elevato e conferma la crescita del movimento tennistico regionale. Eventi come questi sono fondamentali per la maturazione dei nostri talenti più giovani. Un ringraziamento particolare va ad Alessandro Bernabbucci, delegato provinciale Fitp Marche per la provincia di Pesaro e Urbino, che ha curato nei minimi dettagli l’aspetto organizzativo della manifestazione, garantendo lo svolgimento regolare di tutti i match in programma".