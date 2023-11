Educare alla legalità insieme agli studenti

"Un mio parente vive nella zona dove abitava Concetta Marruocco. Lì era sempre pieno di bambini che giocavano, persone che chiacchieravano ora è tutto immobile. Tutto è silenzio". È solo una delle testimonianze emerse durante l’incontro alla scuola media Imondi-Romagnoli di Fabriano con il dirigente del commissariato Angelo Sebastianelli, coadiuvato da poliziotti specializzati. La dirigente scolastica Stefania Tarini, con le prof Nadia Ghidetti e Anna Lisa Ughi hanno voluto offrire agli studenti di terza media una serie di qualificati interventi in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’intervento del dirigente Sebastianelli rientra nell’ambito delle linee guida del progetto "educhiamo alla legalità" promosso dal questore Cesare Capocasa. Il dirigente ha illustrato i dati del fenomeno dei femminicidi e delle violenze sulle donne (maltrattamenti in famiglia, stalking, revenge porn ecc.) e in special modo di quelli che si realizzano in ambito familiare, sottolineando l’importanza delle misure di prevenzione adottate dal questore. Tra gli interventi anche quelli della presidente di Artemisia, Cesira Carnevali, della prof Diana Boldrini e della vice Presidente della commissione Pari Opportunità di Fabriano Valeria Poeta.