Educare all’affettività a scuola per favorire la cultura del rispetto

Educare alle relazioni e all’affettività, per favorire la cultura del rispetto e prevenire fenomeni come la violenza di genere, il bullismo e il cyberbullismo. Sono gli obiettivi del corso di formazione ‘Educare alla Gentilezzà promosso dal Club Inner Wheel Ancona-Rivera del Conero e rivolto a genitori, insegnanti e alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Pie Venerini di Ancona. A ideare l’iniziativa, sotto la presidenza della presidente del Club Inner Wheel Ancona-Rivera del Conero, Romana Montemarani Archibugi è stata la responsabile del progetto e supervisore del percorso di formazione Patrizia Vetuli, psicologa e psicoterapeuta, membro del Club Inner Wheel. Il corso prenderà avvio a gennaio 2024. Tre temi attraverso i quali si svilupperà: Educare alle relazioni: acquisire una competenza comunicativa che adotta gesti di gentilezza e parole gentili; Educare all’affettività: sperimentare forme diverse di conversazioni felici che sono quelle della comunicazione non violenta, delle carezze positive, dell’altruismo, della generosità, dell’empatia, della gestione dei sentimenti; Educare alla pace tra i generi.