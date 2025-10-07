Educativa domiciliare, scontro giunta-Pd

Botta e risposta (a distanza) tra giunta e Pd, dopo il consiglio comunale del 30 settembre scorso, in cui è stato approvato un emendamento che aumenta la disponibilità per il servizio di educativa domiciliare destinando 52mila euro risparmiati sulle rette dei Centri diurni per le persone con disabilità.

Un risparmio che deriva da una modifica normativa introdotta dalla Regione lo scorso anno, che ha aumentato la quota di compartecipazione dell’Ast alla spesa, equiparando il contributo per le persone con disabilità lieve a quello per le persone con disabilità grave.

Questo, fanno sapere dal Castello, ha permesso una riduzione dell’esborso a carico del Comune, che ha scelto di reinvestire interamente le risorse nell’assistenza a domicilio.

Gli esponenti della giunta si dicono "amareggiati" per "l’atteggiamento del Pd", che si è astenuto al voto.

Voto che è figlio di un documento, replicano i dem, che avrebbero ricevuto solo il giorno della seduta dell’assise civica, e quindi, per loro, non accompagnato da "nessuna discussione" in Commissione.

Ad aprire gli interventi l’esecutivo cittadino: "Il comportamento dei consiglieri del Pd in occasione della votazione sull’emendamento dell’assessore Ilenia Orologio, con il quale sono state stanziate ulteriori risorse per l’educativa domiciliare, è apparso del tutto incomprensibile e fuori luogo. Ancora una volta il Pd dimostra di non avere il coraggio di sostenere misure concrete a favore della popolazione e delle fasce più deboli. A parole si proclama vicino ai cittadini, ma quando si tratta di votare preferisce anteporre il proprio interesse di partito, pur di non riconoscere alla maggioranza la bontà del provvedimento, la gestione e i risultati positivi ottenuti".

La replica: "L’emendamento, datato 24 settembre, è stato approvato dai dirigenti di riferimento il 25, stesso giorno in cui si è riunita la commissione durante la quale non è stato minimamente citato dall’assessore al Bilancio Marco Giacanella. Nessuna discussione si è potuta avere al riguardo, e nessuna notizia è trapelata fino al giorno stesso del Ccnsiglio. A nostra domanda sul perché non ce ne fosse stata data notizia in commissione visti i tempi utili, non ci è stato affatto risposto".

Quindi, "abbiamo chiesto sia all’assessora Orologio che alla presidente della Commissione preposta di poter approfondire le tematiche dell’educativa domiciliare".

Chiudono i dem: "Purtroppo ci siamo trovati per l’ennesima volta a votare un documento di cui siamo stati tenuti all’oscuro volutamente fino a poche ore dall’inizio del consiglio".

L’irritazione dei dem è tale da aver spinto il grupo consiliare a rivoglersi al prefetto.

Il quale è stato "portato a conoscenza, con una lettera, firmata da tutti i consiglieri di opposizione", di questo "reiterato modus operandi della giunta".