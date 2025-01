Educazione alimentare con la scuola Maggini

Mangiare sano e tenersi in forma è un’abitudine che va coltivata fin dall’infanzia. Nei giorni scorsi 41 alunni della scuola Maggini hanno partecipato alla proposta di educazione alimentare di Coldiretti e Campagna Amica. Dopo una prima parte in classe con la biologa nutrizionista Francesca Raffaelli, a illustrare ai ragazzi l’Abc di un corretto regime alimentare, l’iniziativa è proseguita al Mercato coperto di via Martiri della Resistenza (Ancona), per incontrare gli agricoltori che fanno la vendita diretta di prodotti sani e nutrienti. Un modo anche per avvicinare i consumatori, e i giovani, all’agricoltura.