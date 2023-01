Educazione ambientale e turismo all’abbazia di San Biagio in Caprile

A passi spediti verso il recupero e rifunzionalizzazione dell’immobile dell’abbazia di San Biagio in Caprile a Campodonico. Il settore Governo del territorio e Lavori pubblici del Comune ha nominato la struttura tecnico amministrativa per arrivare alla realizzazione in questo suggestivo luogo di corsi di formazione sulla silvicultura e recupero vecchi mestieri collegati alla gestione dell’ambiente. Prevista una foresteria per l’accoglienza ai pellegrini dei cammini e per i bikers. L’Amministrazione comunale intende procedere all’attuazione di questo intervento per una riqualificazione dei luoghi oggi in degrado. Il progetto, come si legge nella determina firmata dal dirigente ad Interim dei lavori pubblici Cataldo Strippoli, risale a oltre tre anni e mezzo fa: era il 23 aprile del 2019 quando è stata approvata lai fattibilità tecnico-economica. In seguito il progetto è stato ammesso a finanziamento con fondi PSR 2014-2020 per 144.083 euro e la giunta Santarelli il 23 novembre 2021 ha approvato il progetto definitivo per un importo pari ad 213.077 euro, di cui quasi 70mila finanziati con fondi di bilancio comunali. Ora si procede a passi spediti vista "l’urgenza di avviare gli adempimenti tecnici-amministrativi necessari per poter accedere alle agevolazioni previste". Era finita in procura, due estati fa, la segnalazione di degrado riferita all’abbazia di San Biagio in Caprile a Campodonico. La segnalazione era stata fatta dall’associazione culturale cristiana Dignità e Lavoro che riferiva come l’esterno del luogo di culto vedesse la presenza, di bottiglie vuote e resti di bivacchi.