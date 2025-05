Educazione stradale alla pista "Scarponi"

Si svolge stamattina alla pista didattica "Marco Scarponi" a Castelfidardo la cerimonia conclusiva del progetto di educazione stradale e alla legalità dedicato agli studenti delle scuole primarie. Un’iniziativa ideata e realizzata dalla Polizia locale in sinergia con i comprensivi scolastici "Mazzini" e "Soprani" che ha coinvolto complessivamente 266 studenti delle classi quarte e quinte.

Un gruppo di circa ottanta allievi sosterrà in questa occasione la prova pratica di guida in sella a bici o su macchine a pedali in un circuito appositamente allestito con segnaletica orizzontale, verticale e luminosa. La performance sarà "valutata" ed apprezzata da una commissione composta dal sindaco Ascani, dal comandante Tondini e dal docente-istruttore della locale Olivieri e si concluderà (se superata con esito positivo) con la consegna di una patente nominativa in formato card.