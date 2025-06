Educazione stradale: coinvolti mille studenti

Con la conclusione delle scuole sono terminati anche i corsi di educazione stradale organizzati dalla Polizia Locale su indicazione dell’Amministrazione comunale. Coordinati dal commissario Fabrizio Dottori, quest’anno scolastico sono stati coinvolti non solo alunni e alunne della scuola secondaria di primo grado, ma anche quelli dell’ultimo anno delle primarie. In tutto un migliaio di studenti e studentesse per complessive 60 ore di lezione che hanno visto alternarsi, come docenti, oltre al commissario Dottori, anche il sostituto commissario Alessandro Giangiacomi, il sovrintendente capo Simone Cesari, l’assistente Francesco Verdolini e l’agente Silvia Rapino.