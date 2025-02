"Effetti collaterali", al via la mostra nella biblioteca

Parte oggi, nella Biblioteca Antonelliana, la curiosa e ingegnosa mostra "Effetti collaterali", nata all’interno dei progetti di Agora.

La mostra, realizzata a cura dell’associazione culturale Next (Fosforo), propone un’esposizione temporanea che racconterà, attraverso pannelli e oggetti, come alcune importanti scoperte siano nate per caso, talvolta addirittura per errore, grazie all’intelligenza e alla tenacia dei ricercatori.

La visita alla mostra sarà guidata da animatori scientifici, proprio gli stessi ragazzi e ragazze che durante l’anno per il progetto A.G.O.R.A. hanno partecipato alle lezioni del corso per animatori della scienza. Giovani che accompagnano i giovani, quindi, il target ideale a una visita alla mostra è dai 14 anni in su, in sostanza un pubblico di giovanissimi desiderosi di apprendere.

La mostra "Effetti collaterali" resterà allestita nella sezione adulti della Biblioteca Antonelliana fino al 28 febbraio, è a ingresso gratuito ed è fruibile in orario di apertura della biblioteca stessa. Le visite invece vanno prenotate e sono dedicate a gruppi, non a singole persone, con età tra i 14 e i 35 anni: per prenotarsi è sufficiente scrivere una mail ad agora@comune.senigallia.an.it con qualche giorno di anticipo e i gruppi dovranno avere un minimo di 6 persone.