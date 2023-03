Effetto alluvione, decine di attività in vendita

Effetto alluvione, decine di attività del centro finiscono in vendita. Si erano rialzati dopo la pandemia e avevano continuato a tenere le serrande aperte nonostante i rincari di mutui e bollette, ma sulla spiaggia di velluto, a dare il colpo di grazia è stata l’alluvione: "È stata una scelta sofferta – afferma un esercente di un’attività del Corso 2 Giugno –, ma stiamo rimettendo circa mille euro al mese e non ce lo possiamo più permettere". A risentirne dopo l’alluvione sono anche le attività di ristorazione, molte delle quali, alla luce del caro bollette, hanno scelto di aprire solo nel week-end e soprattutto dopo l’alluvione.

E se le festività natalizie, anche grazie al calendario eventi messo in piedi dall’Amministrazione, avevano rappresentato una boccata d’ossigeno per molte attività, i saldi non hanno rispettato le aspettative facendo tornare nel baratro decine di negozi che ora sono finiti in vendita. A peggiorare la situazione, le rate dei mutui che hanno ridotto il budget dei clienti, molti dei quali ora comprano solo prodotti necessari, ma anche dei negozianti.

Per un’attività di rosticceria nel cuore del centro storico si spendono 70mila euro, con la possibilità di poter allestire tavoli all’esterno del locale. Per un locale commerciale in via Arsilli, con due vetrine, magazzino e posto auto si spendono 220mila euro, costi che sembrano proibitivi, ma sono di gran lunga inferiori ai costi di nuovi appartamenti sulla spiaggia di velluto: per una casa fronte mare si spendono fino a 7mila euro al metro quadro. Per 80mq sul corso 2 Giugno, un locale recentemente ristrutturato ha un costo di 650mila euro.

Ma la lista degli esercizi in vendita, soprattutto nelle zone alluvionate lo scorso 15 settembre, è lunga e ci sono proposte per tutte le tasche. Il numero di attività finite sul mercato è aumentato notevolmente dal 1 gennaio e, oltre agli esercizi nelle zone alluvionate si aggiungono anche quelli sul lungomare, sia a Levante che a Ponente.

Attività in vendita anche nelle frazioni sul mare come Marzocca, mentre a Cesano, alcune hanno chiuso e non trovano nuovi acquirenti. Diversi anche gli alberghi sul mercato, così come gli stabilimenti balneari nonostante le presenze turistiche nono sono diminuite negli ultimi anni. Per gli esercenti, l’estate che sta per arrivare rappresenterà un vero e proprio banco di prova, ma allo stesso tempo anche una vetrina, soprattutto per tutte quelle attività che sono già sul mercato.