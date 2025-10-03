Effetto Flotilla e solidarietà a Gaza. Il corteo ferma anche il traffico: "Basta, oggi blocchiamo tutto"

Un gruppo di giovani ragazze bloccano la strada all’incrocio tra via Vecchini e largo XXIV Maggio, all’angolo del palazzo del Comune: il corteo Pro Pal gestito dai Centri Sociali è scivolato in piazza Cavour verso corso Garibaldi e piazza Roma, la meta finale. Una delle ragazze mostra un cartello con su scritto "In direzione ostinata e contraria" (album di Fabrizio De Andrè) e chi è contrario si palesa subito: automobilisti inferociti per il blocco, questione di una decina di minuti di attesa, fino a quando la polizia ottiene che le ragazze desistano dal blocco del traffico. Un assaggio dei veri disagi, sperando che non si trasformino in altro, che si vivranno oggi alla manifestazione indetta in occasione dello sciopero generale proclamato dalla CGIL.

Ieri pomeriggio una sorta di preludio all’odierno concentramento di manifestanti che, come annunciato e promesso, si sono attivati dopo il fermo mercoledì sera della Global Sumud Flotilla a 70 miglia dalla costa della Striscia di Gaza. Alla fine in circa 500 si sono prima radunati in piazza Roma, inizio e fine del corteo che si è mosso lungo corso Stamira per poi transitare in piazza Cavour fino a lambire il viale della Vittoria. Un corteo rumoroso, fatto di suoni, colori e dal fumo dei lacrimogeni accesi in più occasioni. Una delle tappe più significative del corteo è stata quella davanti alla sede dei gruppi politici che compongono il consiglio regionale, il palazzo dei ferrovieri in piazza Cavour. Cori e slogan contro il riconfermato governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, e contro la presidente del consiglio Giorgia Meloni: "Questo sciopero non è illegittimo – hanno urlato i manifestanti che non hanno avuto parole tenere neppure per alcuni pezzi dell’opposizione – Siamo davanti a uno dei muri della sacralità istituzionale e a loro confermiamo la nostra intenzione di bloccare tutto domani (oggi, ndr). Se pensate di fermarci avete sbagliato indirizzo".

Il serpentone di manifestanti ha effettuato una manovra a ‘U’ in largo XXIV Maggio, passando prima davanti ai palazzi delle poste e poi del Comune. In quei 15-20 minuti si sono verificate le code e i rallentamenti più importanti, ma senza conseguenze troppo pesanti. Poi il lento rientro verso piazza Roma attraverso un corso deserto sferzato da raffiche di vento gelido. Mentre l’assetto di sicurezza organizzato dalla questura di Ancona si occupava della linearità del corteo, mantenendo sempre toni bassi, la polizia locale ha cercato di gestire la viabilità. Le uniche tensioni, come accennato all’inizio, si sono vissute attorno a Palazzo del Popolo, da via Giannelli a via Vecchini, col traffico di volta in volta deviato verso le direttrici libere. Conerobus ha invece messo in campo un servizio per la clientela sul posto evitando troppi disagi a chi doveva usare il Trasporto pubblico locale.

Tra ieri e oggi si passa dalle centinaia alle migliaia di partecipanti, quelli attesi al punto di ritrovo del Mandracchio per poi muovere verso il porto. La concentrazione è alle 16, ma si andrà avanti per diverse ore. Ieri sera, inoltre, nonostante la giornata invernale, in tanti hanno aderito ai flash mob organizzati dai movimenti per la Palestina davanti ai due ospedali della città, a Torrette e al materno-infantile Salesi al Passetto.