Effetto onda sul Corso: "Plastica? Alziamo il livello"

Massimo Pandolfi
Cronaca
CronacaEffetto onda sul Corso: "Plastica? Alziamo il livello"
3 set 2025
PIERFRANCESCO CURZI
Cronaca
L’assessore Eliantonio risponde così a chi ha criticato la scelta definita poco ambientale. E il sindaco non ha dubbi: "A me l’impatto piace come a molti, quindi si va avanti".

Strisce bianche e azzurre lungo corso Garibaldi per la Festa del Mare: dopo tre anni dal lancio dell’iniziativa a qualcuno la soluzione inizia a non piacere, ma l’amministrazione difende a spada tratta la scelta: "L’effetto ottico è piacevole e da quel che mi risulta la cosiddetta ‘onda’ piace a molti e piace anche a me. È stata una piacevole novità inserita nel 2023 e la portiamo avanti". Così il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti che alla questione dell’uso della plastica in un Comune che si definisce ‘plastic free’ preferisce rispondere con i fatti: una Festa del Mare a zero costi aggregando tanti soggetti.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, il ‘responsabile’ della scelta delle strisce lungo il corso: "Mi piacerebbe che si potesse alzare il livello del dibattito in questa città – spiega Eliantonio mostrando insofferenza per alcune polemiche emerse sui social – ed è per il raggiungimento di questo obiettivo che stiamo lavorando. Abbiamo messo insieme tutto il mondo della pesca attorno a temi e contenuti strategici. Parleremo di nuove generazioni in mare, inoltre in piazza Cavour sarà allestito un polo della ricerca con Università Politecnica della Marche e CRN. Il dibattito sugli allestimenti di Corso Garibaldi è grottesco, oltre ad essere in ritardo di 3 anni. Mi limito a dire che la titolare di un’attività economica di piazza Cavour mi ha chiesto di poterli avere anche lei perché le piacciono molto. La metterò in contatto con la ditta".

