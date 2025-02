Effetto Targa System. Auto senza assicurazione o mancata revisione: le multe sono a centinaia

Auto senza copertura assicurativa e revisione e mancato rispetto dei limiti di velocità: numeri da record, purtroppo negativi, nel 2024 sulle strade anconetane. Unica voce in positivo il calo netto e drastico delle sanzioni per l’utilizzo del telefonino durante la guida: "Il metodo ‘Targa System’ ci consente di fare verifiche precise e puntuali sui vari adempimenti – spiega l’assessore con delega alla polizia locale, Giovanni Zinni – È doveroso che tutti concorrano ad attuarlo. Un’assicurazione, una revisione in regola sono obblighi che ognuno deve rispettare, così come va rispettata la legge. L’opportunità di essere dotati di questo sistema quindi ci agevola e aiuta ad avere un controllo più puntuale. Si tratta di una forma di rispetto per tutta la comunità del territorio. Ringrazio la polizia locale per i risultati incoraggianti e per la precisione con cui usa questi strumenti". Ormai la tendenza ad acquistare veicoli e a non assicurarli è sempre più frequente stando ai dati raccolti dal Carlino. Uno su tutti: l’anno scorso la polizia locale, grazie soprattutto all’utilizzo del ‘Targa System’, in dotazione da qualche tempo al comando dorico, ha individuato ben 199 veicoli sprovvisti di assicurazione. Un numero impressionante, come confermato dallo stesso comandante della polizia locale, Marco Caglioti, rapportandolo con le statistiche degli anni scorsi: "Soltanto nel primo mese di questo 2025 – ha confermato Caglioti – abbiamo individuato ben 33 veicoli privi della copertura assicurativa. In proiezione, rispetto ai 199 casi dello scorso anno, la statistica è destinata praticamente a raddoppiare. Le cause sono molteplici, sicuramente i problemi economici e la necessità di tagliare o risparmiare, anche se su una voce fondamentale che garantisce legalità, ma molto dipende anche dalle truffe delle assicurazioni online. Alcune sono fasulle e pericolose e chi ci finisce dentro tende a non farsene un’altra regolare". Viaggiare senza assicurazione pone una serie di rischi inenarrabili e comporta sanzioni pesanti: dal sequestro del mezzo a una multa secca e parziale di 886 euro e, in caso di recidiva in un periodo di due anni si arriva alla sospensione della patente.

I numeri aumentano, purtroppo, analizzando le mancate revisioni: nel 2024 sono state complessivamente 937 e nei primi trentuno giorni del 2025 ben 162 (in proporzione anche qui un aumento esponenziale a fine anno). In questo caso, meno grave e spesso involontario, la polizia locale ‘avvisa’ i soggetti fuorilegge e qualora non provvedessero scattano le sanzioni fino alla sospensione della carta di circolazione.

Il 2024 è stato anche l’anno di introduzione del nuovo codice della strada, molto discusso su una serie di punti. Intanto gli effetti iniziano a vedersi per l’uso del cellulare alla guida, con 173 sanzioni nel 2024 e appena 4 nel mese di gennaio 2025. Non migliora invece la statistica delle multe elevate per il superamento dei limiti di velocità attraverso l’utilizzo dei sistemi di rilevazione, dagli autovelox fissi ai telelaser mobili: ad Ancona la polizia locale ne ha fatte ben 8.495 nel 2024 e solo nel gennaio scorso 758.