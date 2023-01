"Efficace il piano di evacuazione: azienda modello"

Il sindaco di Rio Saliceto, Lucio Malavasi, pur essendo fuori paese, ha seguito la situazione dell’incendio alla Cermag, attraverso l’assessore Daniele Pietri, presente da subito sul posto. "Certamente il fumo sprigionato dall’incendio – dice il primo cittadino – non avrà certo portato effetti positivi, ma al momento sembrano da escludere situazioni di rischio. La macchina organizzativa è stata efficace, già dal piano di evacuazione della Cermag, un’azienda modello del paese. Il coordinamento tra vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale, Arpae e Protezione civile è stata efficace. Come da prassi in questi casi, è stato attivato il Coc, il Centro operativo comunale, che resterà operativo fino al completamento di tutte le operazioni in corso. Abbiamo manifestato piena solidarietà all’azienda, nella speranza che possa riprendersi al più presto dai danni lasciati dall’incendio".