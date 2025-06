Ego rilancia la storica "Defendi". Prodotti a gas made in Camerano

L’ingresso del settore gas nel Gruppo Blanc e Fischer risale al 2013 con l’acquisizione del Gruppo Defendi di Camerano. Per valorizzare al meglio le sinergie interne, nel 2020 le soluzioni innovative e di successo sviluppate dall’azienda marchigiana sono state integrate nel portafoglio prodotti del Gruppo Ego e commercializzate proprio con il marchio Ego.

Dal primo gennaio 2021, lo stabilimento di Camerano è entrato ufficialmente a far parte del Gruppo Ego, assumendo la nuova denominazione "Ego Italia srl" in sostituzione di "Defendi Italy srl". Da questo mese, in linea con la propria strategia di crescita nel comparto dei componenti gas, Ego ha deciso che i suoi prodotti per la cottura a gas verranno nuovamente proposti con il marchio Defendi.

L’obiettivo è rafforzare il proprio posizionamento sul mercato e valorizzare l’identità di un brand riconosciuto a livello internazionale. "Una delle ragioni per cui abbiamo preso questa decisione è la necessità di differenziarci più chiaramente dai nostri concorrenti e di distinguerci maggiormente sul mercato. Il marchio di prodotto Defendi è ben consolidato e gode di un’eccellente reputazione", spiega Karlheinz Hörsting, ceo del Gruppo Ego.

"Defendi rimane un punto di riferimento nel mercato globale dei componenti di alta qualità per la cottura a gas", aggiunge Enrico Santarelli, ceo di Ego Italia e responsabile della Strategic Business line gas. Uno degli obiettivi chiave della strategia di Ego in questo settore è quello di sfruttare la forte posizione del marchio completando il portafoglio di offerta.