Eguelfi: "Imolese, ora bisogna solo vincere"

di Giovanni Poggi

Prosegue la preparazione dei rossoblù in vista della ripresa fissata per domenica al Galli contro la Lucchese. Per l’Imolese si tratterà dell’ennesima "finale" da vincere per risalire la china e riemergere dalle zone calde considerando che l’ultimo posto dista una sola lunghezza. L’impegno nelle ultime uscite non è mai mancato, ma non è bastato per evitare un crollo verticale iniziato il 29 ottobre, tamponato solo dai due pareggi consecutivi con Vis Pesaro e San Donato. Servirà il contributo di tutti e la spinta sulla fascia di Fabio Eguelfi, esterno difensivo classe ’95, approdato a Imola dopo un’esperienza di sei mesi in Spagna al San Fernando.

Come procede la preparazione in vista di domenica?

"Ci stiamo allenando tanto e bene, e soprattutto in maniera seria: in questo momento la classifica non è tranquilla, per cui è giusto così. Veniamo da un filotto di partite senza aver ottenuto risultati esaltanti e vogliamo abbandonare questa situazione".

Non vincete da più di due mesi: la sentite la pressione di dover fare risultato a tutti costi?

"Sicuramente, nel calcio bisogna averla sempre: la pressione c’è per noi, che dobbiamo rialzarci, ma anche i primi in classifica, che sono obbligati a vincere. Inutile girarci attorno, dobbiamo tornare a vincere, non c’è altro da dire. A mio avviso abbiamo quasi sempre fatto delle buone prestazioni, ora l’unica cosa che manca sono i punti".

Come prosegue il lavoro con mister Anastasi?

"Con lui si lavora bene e il rapporto, anche fuori dal campo, è ottimo. Come noi, ha grande fame e voglia di fare bene e uscire da questo momento negativo".

A livello personale come giudica i primi mesi a Imola?

"A parte i risultati, sperando presto di poter invertire la rotta, mi sto trovando bene. Inoltre, in queste ultime settimane, ho ritrovato anche la mia posizione ideale sul campo, quella di esterno di difesa, cosa che non era stata possibile nella prima parte di stagione per esigenze differenti. Ho tanta voglia di dimostrare e dare sempre di più".

Come si ferma domenica la Lucchese?

"Con tanta intensità, solo questo: è un’arma che abbiamo nel nostro repertorio e che useremo sicuramente".

Capitolo mercato. L’Imolese farà dei movimenti: eventuali nuovi arrivi in difesa, le recherebbero preoccupazioni a livello di gerarchie?

"Per nessun motivo, anzi, significa che il livello della squadra potrebbe alzarsi. Un po’ di competizione farebbe solo bene".

Intanto nelle prossime ore verrà ufficializzato l’arrivo dal Bari dell’attaccante Simone Simeri, nella prima parte di questa stagione in forza al Monopoli. Sarà il primo colpo del mercato.