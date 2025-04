"El Alamein 1942 – La mia Africa", Fabio Santoni presenta il suo libro nella sede dell’Unuci

Evento imperdibile per gli appassionati di storia domani (ore 18) nella sede dell’Unuci di Ancona, in via Cialdini 1. E’ la presentazione del libro ‘El Alamein 1942 – La mia Africa’ di Fabio Santoni, organizzata dall’Accademia di Oplologia e Militaria. Con uno stile essenziale che strizza l’occhio al reportage di guerra, Fabio Santoni (in arte Murdock), ex paracadutista della Folgore negli anni ‘90, rende omaggio ai caduti della battaglia di El Alamein, molti dei quali erano paracadutisti senza ali, buttati a combattere tra le dune del deserto, dove hanno trovato la morte. Tra di loro il ventenne Luigi Orsili, pronto e fiero di dare il proprio contributo in guerra. E’ un patriota entusiasta che, dopo la nascita del nuovo Reggimento Paracadutisti, abbraccia la causa con grande sentimento di speranza ed energia. Lui e gli altri parà, mossi dagli stessi sogni, diventano ben presto compagni di sventura in una terra sconosciuta dove cibo e acqua sono un miraggio.