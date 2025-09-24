Electrolux, lieve ripresa. Cerreto resta in difficoltà

Electrolux, timidi segnali positivi ma Cerreto d’Esi è in controtendenza: prorogati di un altro anno i contratti di solidarietà per 101 operai. Continueranno a lavorare a sei ore con giornate di chiusura. E negli ultimi mesi sono 16 le persone uscite dallo stabilimento di Cerreto con gli incentivi. Lavoro che si continua a perdere sul territorio.

"E’ stata siglata la proroga del contratto di solidarietà per Cerreto D’Esi – spiegano da Cgil, Cils e Uil nazionali -. Chiederemo tavolo di settore al Mimit. Dopo tre anni di cali, il mercato europeo degli elettrodomestici nella prima parte del 2025 si è stabilizzato anche se su livelli modesti. L’Ebit di Electrolux è in lieve ripresa, ma ancora ad un livello inferiore a quello pre crisi, mentre il flusso di cassa resta negativo. I volumi del 2025 si stanno attestando su livelli generalmente superiori alle aspettative, salvo il calo di Cerreto D’Esi. Anche per il 2026 i volumi sono previsti, nelle proiezioni preliminari, generalmente in crescita, con la eccezione purtroppo di Susegana. A fronte di ciò abbiamo dichiarato la necessità di maggiori approfondimenti allorché sarà pronto il budget definitivo. Abbiamo anche chiesto un chiarimento sulle prospettive di Forlì, una differente gestione della solidarietà a Porcia. L’organico complessivo si attesta a 4.450 persone, di cui 2.817 operai e 1.733 impiegati. L’utilizzo degli ammortizzatori sociali nel quinquennio, per la precisione di quelli che si conteggiano nei limiti di legge, si attesta fra 11,5 e 15 mesi a seconda dello stabilimento, salvo Susegana che invece conta 3,4 mesi. Si è poi discusso della situazione specifica di Cerreto D’Esi, per cui si è dovuti procedere al rinnovo del contratto di solidarietà per 12 mesi. Oltre a proseguire il confronto con Electrolux in sede sindacale, chiederemo come sindacato al Mimit la convocazione del tavolo di settore, per chiedere misure in grado di rilanciare la produzione di elettrodomestici".

"Le azioni commerciali sugli altri stabilimenti – spiega Pierpaolo Pullini per la Fiom Cgil – hanno portato a un rimbalzo di produzione negli altri asset produttivi. Ma c’è una ricaduta negativa nel segmento cappe e questo ci preoccupa. Già a giugno al ministero avevamo chiesto incentivare il reshoring dalla Polonia dove si producono centinaia di migliaia di cappe verso Cerreto che ne realizza 80mila annue e non ha previsioni di crescita. Se dovessero scendere a 70mila lo stabilimento non si reggerebbe. Per questo abbiamo chiesto al governo incentivi per riportare la produzione e il lavoro in Italia".

Sara Ferreri