‘Elemento Pericoloso. Uno jesino nell’inferno di Gusen’ con De Grandis

Un libro in cui la Storia con la esse maiuscola incontra la storia ‘personale’ di uomini comuni, vittime della più grande tragedia che ha funestato il secolo scorso: la seconda guerra mondiale, conseguenza dell’avvento di Hitler al potere. Stiamo parlando di ‘Elemento Pericoloso. Uno jesino nell’inferno di Gusen’, che sarà presentato sabato pomeriggio (ore 18, ingresso libero) alla Galleria delle idee di Falconara, in via Nino Bixio 18A. Interverrà il curatore Ugo De Grandis. Si parlerà di storia, di cultura e di memoria, attraverso le vicende di dodici uomini che nel 1944 vennero inviati da Schio al campo di concentramento di Mauthausen, e il cui unico superstite era originario di Jesi. Il ‘sotto-campo’ di Gusen, citato nel titolo, si trovava vicino a quello di Mauthausen e fu costruito per via della presenza di cave di granito, dove i prigionieri erano ai lavori forzati. ‘Una storia che nelle Marche forse ancora in pochi conoscono – sottolineano gli organizzatori dell’incontro -, ma che riteniamo fondamentale diffondere e promuovere per nutrire, con la memoria, la speranza del superamento definitivo del passaggio storico più buio che il nostro continente abbia conosciuto’. Saranno presenti per l’occasione esperti di storia importanti. Oltre a De Grandis, che arriverà appositamente da Schio, Alessandra Maltoni, e Graziano Fiordelmondo.