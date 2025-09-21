Elena Campagnolo: "Una regione moderna. Attrattiva e vissuta"

Elena Campagnolo, assessore del Comune di Senigallia con delega all’Ambiente e al Porto è candidata alle prossime regionali nelle file della Lega. Il 31 agosto si era autosospesa dalla carica di segretario provinciale del carroccio.

Come mai la scelta di candidarsi a queste regionali prima che fosse terminato il suo mandato da assessore?

"La scelta è stata trattata e condivisa con il sindaco. Siamo convinti che occupare un posto in Regione ci permetta di portare le nostre richieste e le tante sollecitazioni su tavoli di lavoro che possono agevolarci nella risoluzione delle nostre problematiche. Con questo intendo dire che, seppur tenuti in considerazione, abbiamo bisogno di dare ampiezza e respiro a certi progetti e fare evolvere le nostre ambizioni".

Dopo cinque anni di governo Acquaroli, quali sono i punti principali sui quali bisogna continuare a lavorare?

"Sono fermamente convinta che il lavoro fatto dal governo Acquaroli abbia messo radici ben salde ma che ci sia bisogno di portare a termine i progetti più corposi, quelli che richiedono più tempo. Interrompere questo percorso provocherebbe alle Marche una battuta d’arresto che si tradurrebbe in arretratezza. La nostra regione non se lo può più permettere. Di lavoro ce n’è da fare ancora molto. Penso chiaramente alla difesa del suolo, ma anche alla Sanità, la cui riforma deve entrare ancora nel vivo e le novità apportate devono avere il tempo di provocare gli effetti desiderati. Ma ci sono anche gli impegni presi nei confronti delle famiglie e delle imprese che sono i nostri motori economici".

Qual è il punto di forza del vostro programma?

"Creare una regione moderna, attrattiva, richiesta e vissuta tutto l’anno. Su questo punta il programma del centrodestra. Obiettivi certi, raggiungibili, nessuna chimera. Piccoli passi ma significativi, grandi progetti che come ho già detto hanno invece bisogno di essere realizzati in un periodo più lungo".

La campagna elettorale è al rush finale, lei ha scelto di stare in mezzo alla gente…

"Non credo che ci sia altro modo se non quello di dimostrare agli elettori che possono fidarsi, che possono credere in noi, che possono affidarsi. Un rapporto che si costruisce incontrandosi, parlandosi, anche divergendo su alcune idee. Il contatto diretto è quello che ci permette di trasmettere empatia e che come amministratori prima e come politici poi ci consente anche di conoscere le diverse problematiche vissute dai cittadini".

Un appello agli elettori…

"Mi rivolgo a loro chiedendo innanzitutto di votare, esprimere il proprio pensiero è fondamentale per la crescita di una comunità. Ma chiedo di affidarsi a me per la tenacia, la costanza, la voglia di fare sempre meglio, la ‘fame’ di risultati che possano contribuire al benessere dei cittadini".