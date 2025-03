"Eletto sindaco prendi l’auto e vai subito da loro"

"Nel momento in cui una persona viene eletta a sindaco di Ancona, il giorno dopo prende la macchina e va a presentarsi alla Fondazione Cariverona. Direi che è l’ABC. Lo devi fare perché la Fondazione finanzia il tuo territorio e le cose che tu non sei in grado di finanziare. Ti presenti, parli delle tue strategie, e cerchi di trovare tutte le convergenze possibili. È quasi banale". Non fa troppi giri di parole Paolo Marasca, ex assessore alla cultura del Comune di Ancona, ma soprattutto delegato dall’allora sindaca Mancinelli per l’amministrazione dorica come membro interno della Fondazione. Anche lui, come molti, ha ascoltato la replica di Silvetti all’interrogazione di Giacomo Petrelli (Pd) in consiglio comunale l’altro ieri: "Mi ha molto colpito l’intervento del sindaco – spiega Marasca – Parlare in quella maniera di una Fondazione che ha letteralmente ristrutturato tutta Ancona e finanzia, ancora oggi, progetti in città, non mi pare una grande idea. A proposito di curare i rapporti con la Fondazione, all’epoca la sindaca Mancinelli aveva subito interloquito con essa. Siamo andati assieme spesso a Verona e poi, siccome non poteva essere sempre attiva su quel fronte, ha individuato me per portare avanti i rapporti di collaborazione. Ora resta da capire le conseguenze sul territorio. Credo che soggetti già forti se la caveranno. Se arrivano meno risorse, ma vengono gestite qui, ne godranno quelli già potenti. Invece perderemo una capacità di progettazione e di innovazione del terzo settore dimostrata ampiamente negli anni, e riconosciuta anche dalla Fondazione. Il sindaco poteva non sapere di quanto stava accadendo? Un simile cambiamento di strategia non può svilupparsi senza che il territorio ne sappia qualcosa. Magari a qualcuno del territorio fa comodo ed è stato utile che se ne parlasse poco, per poi fingersi caduti dal pero".

Un mare di risorse investite su Ancona: "Nel periodo 2016-2022 in città sono arrivati molti soldi della Cariverona, grazie a un lavoro di rete, in particolare, tra il Comune e gli enti del terzo settore. Parliamo di circa 2 milioni di euro per le attività culturali, 500mila euro per le politiche giovanili, 400mila per il turismo e molte risorse per i progetti sociali. Cariverona, inoltre, ha scelto la Mole come luogo in cui incontrare e sviluppare percorsi con gli enti di tutto il territorio provinciale".