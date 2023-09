Elettrodomestici, all’Electrolux altri 15 giorni di cassa integrazione

Electrolux ha dichiarati 210 esuberi fra Forlì e Porcia a Cerreto si prevede nuova cassa integrazione ma nessun licenziamento. I sindacati preoccupati prevedono una ripresa dopo la fine dell’anno. "La direzione di Electrolux nelle ultime ore – spiegano Fim, Fiom e Uilm - ha illustrato la situazione europea del mercato generale degli elettrodomestici caratterizzata da pesanti e ripetuti cali, aggravata dalle prospettive economiche caratterizzata da alta inflazione, rialzo dei tassi d’interesse e stagnazione del mercato immobiliare con conseguente sfiducia delle famiglie che disincentiva gli acquisti". Rispetto ai quasi 90 milioni di apparecchiature vendute in Europa (escluse Russia e Turchia) del periodo pre-pandemico e al picco di quasi 100 milioni del 2021, si è difatti passati a 80 milioni del 2023, con previsioni sostanzialmente stagnanti per i prossimi due anni. Il budget del 2023 è purtroppo in calo rispetto sia al 2022 sia alle prospettive iniziali, con una situazione che si sta ulteriormente deteriorando e una possibile ripresa è prevista solo a fine 2025. L’organico in Italia si è attestato a 4.769 dipendenti, di cui 2.883 operai e 1.786 impiegati.

"Per lo stabilimento di Cerreto d’Esi – spiega Pierpaolo Pullini (Fiom) - sono previsti 15 giorni di cassa integrazione ordinaria fino al 31 dicembre, poi si spera in una lieve ripresa. A oggi a Cerreto sono state consumate 10,5 settimane di cassa integrazione ordinaria nel biennio a cui aggiungere le prossime tre".