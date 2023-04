Elettrodomestici e sicurezza, laboratorio per i test

Taglio del nastro al laboratorio hi-tech per testare gli elettrodomestici, in vista nuove assunzioni. Ieri mattina alla Vde Global Service, la multinazionale tedesca che ha l’unica sede italiana a Fabriano l’inaugurazione del laboratorio che mira a implementare il personale con giovani altamente specializzati. Al taglio del nastro della novità che ha richiesto un investimento di mezzo milione di euro, nella sede di via Rossi c’erano Sven Öhrke, amministratore delegato di Vde Germania, Marcello Manfredi amministratore delegato della sede fabrianese, l’assessore regionale Chiara Biondi, il consigliere regionale Marco Ausili e il vicesindaco di Fabriano, Gabriele Comodi.

Convocati rappresentanti di molte aziende italiane e non che hanno a che fare con il mondo della certificazione che permette agli elettrodomestici per uso domestico e professionale di funzionare senza rischi per le persone. Un polo che mira a diventare punto di riferimento per l’Europa, a supporto della Germania. "Questo – ha esordito Manfredi – per noi è un punto di partenza. Abbiamo 14 dipendenti tutti specializzati in elettronica ed elettrotecnica. Negli anni gli assunti sono quasi triplicati e vogliamo ancora crescere". La sede italiana è stata avviata nel 2009 a Milano con un ufficio di rappresentanza con due dipendenti: con Manfredi la dottoressa Laura Riva. Nel 2017 il trasferimento a Fabriano, città di origine di Marcello Manfredi, con l’impiego di specialisti per i test sulla sicurezza. Ora il nuovo laboratorio che nasce con l’obiettivo di aumentare ancora il personale. "Il laboratorio è a supporto della aziende – ha spiegato l’Ad della sede fabrianese. – Abbiamo iniziato a crearlo in piena pandemia, ora è completo. La nostra missione è quella di far crescere le aziende che non possono fare a meno della certificazione sulla sicurezza".

Manfredi ha rimarcato però come le infrastrutture siano carenti e la difficoltà nel trovare manodopera specializzata: "Non è semplice trovare giovani professionalmente preparati" ha concluso. "Vde – ha rimarcato il vicesindaco Comodi - procede nel suo lavoro a tutela della sicurezza, una garanzia per il consumatore, ed evita la fuga di cervelli da questa zona". Per l’assessore Chiara Biondi si tratta di un "un laboratorio di eccellenza che ci rende orgogliosi" ha aggiunto l’assessore Biondi. Vde Italia vuole aumentare il fatturato potenziando il centro d’eccellenza che effettua test di sicurezza e certificazioni sugli elettrodomestici e sugli apparecchi per casa, ufficio e dispositivi commerciali.

Sara Ferreri