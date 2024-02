"Elettrodomestici, sos produzione"

FABRIANO (Ancona)

"Il mese di gennaio fa segnare un’ulteriore contrazione della produzione e diminuzioni di fatturato che arrivano fino al 10% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente per le aziende del distretto produttivo di Fabriano (Ancona)". A lanciare l’allarme è Pierpaolo Pullini della segreteria provinciale della Fiom e responsabile per l’area del Fabrianese. Anche questo dato sarà preso in esame il 22 febbraio, il giorno della convocazione del tavolo dell’elettrodomestico al ministero delle imprese e del made in Italy. "Sarà fondamentale che il governo si confronti seriamente e ascolti le nostre proposte, che come Fiom abbiamo già consegnato al prefetto di Ancona il 16 gennaio – aggiunge Pullini –. Diventa ormai fondamentale che anche la Regione Marche intervenga nella discussione per la sopravvivenza dei vari siti produttivi marchigiani". Entro aprile, inoltre, si dovrebbe perfezionare la nascita della nuova società, costituita al 75% dai turchi di Arçelik as e per il restante 25% dagli americani di Whirlpool, per il business europeo dei grandi elettrodomestici, dunque con tutti i siti italiani, compresi ovviamente i marchigiani, della multinazionale americana. "Si pensi soltanto che allo stabilimento Whirlpool di Melano lavorano circa cinquecento dipendenti – osserva ancora Pullini della Fiom –. Ebbene, se si considerano le giornate di fermo dell’ultimo semestre dell’anno scorso e i primi due mesi del 2024, si potrebbe generare un esubero di un terzo della forza produttiva, nonostante non si siano perse quote, se l’attuale situazione diventasse strutturale e se non si intervenisse facendo ‘sistema’, per cambiare le cose. Un rischio che speriamo fortemente possa essere scongiurato, se l’operazione di acquisizione/fusione con Arcelik sarà finalizzata e se porterà dunque i risultati sperati: proprio per questo è fondamentale che il pubblico intervenga nel merito della discussione, agevolando il coinvolgimento delle parti sociali e dando forza e valore alle loro proposte". "Servono gli interventi concreti e capacità progettuale di breve e lungo periodo – avverte Pullini –, prima che i processi diventino irreversibili".