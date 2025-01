Elezaj si fa espellere. Il Teramo fa poker

CASTELFIDARDO

CITTA’ DI 1913 (3-4-2-1): Torregiani, Cangemi (32’ st Menna), Cipolletti, Brugarello; Cum (18’ st Loncini), Angiulli (46’ st Esposito), Messori, Pietrantonio; Pavone (38’ st D’Amore), Tourè; Chiarella (32’ st D’Egidio). Panchina: Sonko, Pepe, Capitanio,Ouali. All. Pomante.

CASTELFIDARDO (4-3-3): Elezaj, Costanzi, Morganti, Vecchio, Fabbri; Miotto (38’ st Ausili), Gambini (32’ st Munari), Baldini; Caprari (26’ st Cotugno), Nanapere, Braconi. Panchina: Madonna, Fossi, Dovhanyk, Romagnoli, Carano, Zanutel. All. Giuliodori.

Arbitro: Chindamo di Como.

Reti: 44’ pt Chiarella, 10’ st Nanapere, 24’ st Tourè, 34’ st D’Egidio, 48’ st Esposito.

Note: espulso al 30’ st Elezaj. Ammoniti Vecchio, Pietrantonio, Cangemi, Chiarella, Miotto, Brugarello.

Si fermano a tre i risultati positivi di fila per il Castelfidardo. Al Bonolis la formazione dell’ex Marco Giuliodori patisce la prima sconfitta del nuovo anno. Lo scontro tra neopromosse se lo aggiudica il Teramo, squadra quotata e di qualità, non a caso sul podio del girone F. Largo il punteggio alla fine, ma partita equilibrata fino a metà ripresa quando i biancorossi prendono il largo complice l’espulsione del portiere ospite Elezaj. Rimpianti e rammarichi non mancano nei biancoverdi che scendono in Abruzzo senza Imbriola squalificato (oltre ai soliti Guella e Osama). C’è il nuovo acquisto Vecchio nei fidardensi, ma che Giuliodori getta nella mischia dall’inizio complice l’assenza di Imbriola in difesa. Anche la squadra di Pomante si presenta non al completo: problemi muscolari mettono ko Baumwollspinner, Galesio e il portiere Di Giorgio, con l’influenzato D’Egidio che parte dalla panchina.

Ma il Diavolo, nonostante le assenze, continua a volare. I padroni di casa passano in vantaggio sul finire del primo tempo con Chiarella che - all’altezza del dischetto - stoppa la sfera indirizzandola proprio sotto l’incrocio dei pali. Il Castelfidardo entra bene nella ripresa e con il solito Nanapere pareggia. Il Teramo reagisce subito: Pietrantonio sfiora il palo, Pavone ha una doppia chance disinnescata dal portiere marchigiano, ma poco dopo l’asse Chiarella, Pietrantonio, Tourè funziona a meraviglia e quest’ultimo fa 2-1. Poco dopo Elezaj si fa espellere per una spinta a Chiarella e la partita per il Castelfidardo si mette in salita. D’Egidio con un facile tap-in su assist di Tourè e poi Esposito con una gran botta servono il poker per i padroni di casa.