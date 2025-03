Elezione del sindaco: si vota il 25 maggio

Il centrodestra osimano è ancora alla ricerca del suo candidato a sindaco. Ma intanto il Consiglio dei ministri ha deciso la data del voto: 25 e 26 maggio con eventuale ballottaggio 8 e 9 giugno. Il tempo, quindi, stringe. Le Liste civiche da sempre, con il loro leader Dino Latini, pare proprio che alle amministrative parteciperanno "sole", senza alleati. La coalizione composta da Fdi, Forza Italia, Lega, Udc e Base popolare infatti non li comprende, così come non è ancora chiaro se ne faranno parte le liste di Sandro Antonelli e quelle di Achille Ginnetti.

"Siamo disponibili, come già annunciato dal leader Latini, a un confronto con la candidata a sindaco del centrosinistra Michela Glorio sui temi proposti per spiegare e far conoscere ai cittadini il nostro progetto per la città – dice Gilberta Giacchetti delle civiche -. Abbiamo indirizzato sempre l’azione politica partendo dai cittadini, dalle esigenze della città e tanto più ora c’è bisogno di rimboccarsi le mani e di azioni concrete per far crescere la città e proiettarla in scelte solide per il futuro. Il confronto è sicuramente un’azione molto positiva e costruttiva".

Forza Italia potrebbe anche accogliere un’eventuale proposta di candidatura di Monica Bordoni, in quota Udc però, nella coalizione di un centrodestra unito: "Ciascuno di noi deve proporre una rosa di candidati. Noi avanzeremo la mia candidatura ma senza pretese – dice la segretaria Monica Santoni -. Siamo aperti anche a sostenere il nome di un esponente FdI, Renato Frontini ad esempio, come già detto, o di Rinasci Osimo (Francesco Sallustio o Giulia Dionisi)". Proprio Rinasci Osimo afferma: "Apprezziamo le candidature poste, tra cui spiccano quelle di Frontini, Bordoni e Santoni. Al netto di ciò sembrerebbe che la vecchia politica tenga in ostaggio quella nuova, motivo per cui se non ci saranno sviluppi perseguibili entro le prossime ore noi proseguiremo con quanto già dichiarato e con Sallustio candidato sindaco, verso nuovi orizzonti".

Resta in ballo anche la candidatura di Raimondo Orsetti di Bp. Michela Staffolani di FdI intanto dice: "Apprendiamo che la presentazione della candidatura a sindaco di Glorio si terrà nell’aula magna dell’istituto Corridoni Campana domenica. Ormai da giorni, sui manifesti pubblicitari dell’evento, campeggia l’immagine della candidata accostata a quella dell’istituto osimano. Non abbiamo motivo di pensare che non sia lecito, seppur nel regolamento scolastico non si parli in maniera esplicita della possibilità di affittare la sala da parte di partiti politici. In caso contrario, siamo certi, o almeno ci auguriamo, la dirigente ed il Consiglio d’istituto non avrebbero concesso il permesso. Qui si entra però nel campo dell’opportunità. È opportuno richiedere una sala che, seppur in giorno di chiusura, è inserita all’interno di un plesso scolastico?".

Silvia Santini