Elezioni, a Sassoferrato sfida dentro la giunta

Ci siamo: definite e presentate entro ieri alle 12 le liste anche le Fabrianese. A Sassoferrato, il Comune più popoloso che va alle urne (poco più di 7mila anime) la sfida è tra due amministratori uscenti, ritrovatisi avversari a pochi giorni dalla fine del mandato. Tenta il bis il sindaco uscente Maurizio Greci con la lista civica "Uniti verso il futuro". Ma Roberta Leri, assessora uscente ai Servizi sociali della giunta Greci ha scelto di scendere in campo in prima linea con una lista civica sostenuta dal centrodestra.

A Genga la sfida è tra il sindaco uscente Marco Filipponi (Nuova Genga) e Franco Sorci (‘Governo di popolo per Genga’). "I cinque anni passati – commenta Filipponi - sono stati costellati da eventi mondiali imprevedibili, cui si è aggiunta la calamità naturale dell’alluvione del 15 settembre 2022, che ha portato danni al nostro territorio e a diverse attività economiche. La pandemia ha inciso profondamente nell’attività economica delle Grotte di Frasassi e nell’indotto turistico privato nel marzo 2020: innanzi allo scenario apocalittico vi era una visione disperata del futuro e una sensazione che non ce l’avremmo fatta a resistere. Il Comune di Genga e il Consorzio Frasassi, oltre a governare l’emergenza, hanno avviato tutte le procedure possibili per la strutturazione e il rafforzamento degli apparati amministrativi, che oggi ci permettono di governare un percorso di crescita che ci ha visto segnare un record dopo l’altro. Con la consapevolezza che i cittadini hanno colto la bontà di quanto realizzato, il sottoscritto e la lista Nuova Genga si propongono nuovamente per chiedere fiducia". Franco Sorci sostenuto dalla lista ‘Governo di popolo per Genga’ commenta: "Dopo oltre 40 anni, il Comune di Genga avrà finalmente una compagine diversa dai soliti nomi che, da più di un quarto di secolo, governano il paese. Comunque vadano le sorti elettorali, non deluderemo i nostri elettori. Vittoria o opposizione, saremo all’altezza della situazione. Nella lista ci sono persone di provata esperienza politico-amministrativa che certamente saranno all’altezza dei loro compiti".

A Serra San Quirico sono ben tre i candidati alla carica di primo cittadino. Il sindaco uscente Tommaso Borri ha deciso di non ricandidarsi. In continuità con l’amministrazione uscente c’è Giampiero Colli (lista ‘Colli sindaco’) che mette in lista anche il figlio del sindaco uscente Daniele Borri. In lizza per la fascia tricolore anche Eliane Rossini sostenuta dalla lista civica ‘Orizzonte Serra San Quirico 2024’ e Debora Pellacchia, consigliera d’opposizione uscente, sostenuta dalla lista ‘Rinascita’.

Sara Ferreri