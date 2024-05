Elezioni, a Trecastelli e Arcevia corsa solitaria

Nel Senigalliese alle urne andranno i cittadini di Arcevia (4.242 abitanti), Barbara (1.271), Belvedere Ostrense (2.096), Castelleone di Suasa (1.557); Montemarciano (9.780), Ostra (6.287), Serra de’ Conti (3.562 ab.) e Trecastelli (7.517), per più di 36mila persone.

Praticamente metà dei sindaci del Senigalliese ha deciso di lasciare e rinunciare al secondo mandato. Hanno deciso di non ricandidarsi i primi cittadini di Arcevia, Dario Perticaroli, Barbara, Riccardo Pasqualini, e Serra de’ Conti, Letizia Perticaroli. Questioni politiche, motivi di salute e impegni personali i motivi alla base della scelta.

Ad Arcevia il centrosinistra candida l’ex sindaca ed ex parlamentare Marisa Abbondanzieri che in una corsa tutta in solitaria si presenta con la lista "Comunità Insieme". In lista anche due consiglieri dell’attuale maggioranza. "Sono stati cinque anni di guerre – spiega il sindaco uscente Dario Perticaroli motivando la sua scelta –. Personalmente ho provato a creare un tavolo di lavoro per costruire un programma per continuare ad amministrare la città ma non ci sono riuscito. Ho incontrato difficoltà nel trovare una squadra valida e disponibile a mettersi al lavoro su un programma. Personalmente non appoggio la candidatura della Abbondanzieri".

Chi si ripresenta agli elettori è invece Marco Sebastianelli, sindaco di Trecastelli, alla guida di Trecastelli Passione Comune. Una corsa in solitaria come quella di Barbara dove pure il primo cittadino uscente Riccardo Pasqualini ha rinunciato a ricandidarsi.

Sarà una corsa a tre invece a Belvedere Ostrense dove la sindaca uscente Sara Ubertini dovrà vedersela con Luca Baldi (Belvedere Futura) e Fabio Federici (Cambia Belvedere). Tutte e tre liste civiche. A Serra de’ Conti, la sindaca Letizia Perticaroli ha deciso di non ricandidarsi per motivi personali (è in lista ma come candidato consigliere) lasciando il posto all’attuale vicesindaco Pieramelio Baldelli (Progetto democratico). A tentare lo sgambetto c’è Silvano Simonetti, oggi all’opposizione e con un passato da primo cittadino alle spalle. Unico rammarico campo sportivo. A Montemarciano è l’assessore uscente ai servizi sociali, avvocato Monica Magnini a tentare di portare avanti l’attività amministrativa dell’attuale giunta guidata dal sindaco Damiano Bartozzi (che lascia) con la lista "Montemarciano democrazia solidarietà". A tentare lo sgambetto c’è il consigliere di opposizione (Progetto Montemarciano) Maurizio Grilli.

Sara Ferreri