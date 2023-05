Elezioni amministrative, quasi 21mila cittadini alle urne

di Giacomo Giampieri

Seggi aperti dalle 7 alle 23 odierne, mentre domani dalle 7 alle 15. Si vota, finalmente. Dopo un’infinita campagna elettorale. È tempo di voto amministrativo anche a Falconara e i cittadini chiamati alle urne – per l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale – sono 20.919, dei quali 10.052 maschi e 10.867 femmine. Tra questi, i neo diciottenni che potranno esprimere il voto per la prima volta sono 81, 44 ragazzi e 37 ragazze (otto sono residenti all’estero).

Per tutto il weekend, compresa la giornata di domani, l’ufficio elettorale di via Roma osserverà degli orari di apertura straordinari: sarà aperto anche oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Questo permetterà al personale di rispondere a qualsiasi esigenza degli elettori, come il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati. Come per tutti i Comuni con oltre 15mila abitanti, anche a Falconara è previsto l’eventuale secondo turno (ballottaggio), in caso un candidato non riuscisse a far sua la partita al primo turno ottenendo il 50%+uno dei voti. A quel punto sarà necessario il ballottaggio, che si terrà domenica 28 e lunedì 29 maggio, tra i due candidati più votati. Gli elettori dovranno recarsi al seggio muniti del documento di identità valido e della tessera elettorale.

Potranno esprimere fino a due preferenze per i candidati consiglieri, purché di genere diverso (una donna e un uomo, o viceversa): in caso contrario, la seconda preferenza scritta nell’apposita sezione (accanto al simbolo della lista votata) non sarà validata. È previsto il voto disgiunto per un candidato sindaco e una lista ad esso non collegata.

Sono complessivamente 27 le sezioni elettorali che saranno aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. A tal proposito, ieri dal Municipio sono arrivate le ultime comunicazioni utile alla popolazione: "Le sezioni elettorali 6 e 7, un tempo ospitate nella scuola Marconi, sono state temporaneamente trasferite al Centro sociale Leopardi, in via dello Stadio 14", ha ricordato il Comune. Per gli elettori che hanno difficoltà di deambulazione sono state allestite sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche o che, con strutture appositamente predisposte, saranno accessibili con sedia a ruote, presenti in ogni sede. Si può votare alla scuola Alighieri, alla scuola Zambelli, all’Istituto Gesù Bambino, al Centro sociale Leopardi, alla scuola Montessori, alla scuola Moro e alla scuola Ferraris. Non resta che rivolgere un doppio augurio: ai cittadini per il voto, esercitando un loro diritto; ai candidati sindaco e consiglieri di buona fortuna.