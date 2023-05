Voto ad Ancona, foto della preferenza in cabina elettorale: due elettori denunciati

Ancona, 30 maggio 2023 - Durante il voto per l'elezione del sindaco di Ancona, due elettori - nel 'segreto' della cabina elettorale - hanno fotografato la propria preferenza. È accaduto in un seggio in zona Grazie, malgrado gli appelli formulati dalla Questura di Ancona alla vigilia del voto.

Un seggio elettorale ad Ancona

Gli agenti della Digos sono intervenuti per due volte, ma nello stesso seggio, e hanno denunciato due elettori in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Ad allertare la polizia erano stati i presidenti delle sezioni elettorali che hanno udito il clic dei cellulari all'interno della cabina di voto. La violazione penale è stata riscontrata dagli investigatori, che hanno controllato l'apparecchio telefonico dei due cittadini segnalati ed hanno accertato che nella memoria dei rispettivi cellulari vi era ancora la foto della scheda elettorale appena votata.

Anche durante il primo turno, durante le votazioni del 14 e 15 maggio scorsi, due elettori erano stati denunciati per gli stessi motivi dalla polizia.