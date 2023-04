Elezioni, Antonelli per le Liste civiche

A gennaio le Liste civiche, per anni al governo della città di Osimo e oggi all’opposizione, avevano ribadito che avrebbero scelto il proprio candidato a sindaco per le comunali 2024 tramite le primarie, confermando le anticipazioni secondo le quali i tre in ballo che si sarebbero contesi la candidatura sarebbero stati Gilberta Giacchetti, presidente dell’Istituto Campana per l’istruzione permanente, già assessore e consigliere comunale ed ex presidente Asso, Sandro Antonelli, consigliere comunale, già assessore, presidente della società partecipata comunale Imos e di Consiglio di quartiere di Campocavallo, e Monica Bordoni, attuale capogruppo in consiglio comunale delle Liste Civiche, già consigliere comunale e amministratore di Astea Energia. L’esito delle primarie è arrivato domenica sera. A vincere Antonelli, 55 anni, ingegnere, con 607 voti (38,73 per cento), su Bordoni con 514 (32,80 per cento) e Giacchetti (443, 28,27 per cento). Mille e 567 i votanti, tre le schede nulle. "Tre cavalli di razza della scuderia delle Liste civiche di conclamata esperienza che, indipendentemente da chi risulterà vincitore, sapranno traghettare al meglio le Liste civiche alle comunali", avevano detto dal coordinamento all’appello al voto".