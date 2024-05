Elezioni, arriva la segretaria Schlein per sostenere la candidata Glorio

La segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein fa tappa a Osimo oggi a sostegno della candidata a sindaco del centrosinistra Michela Glorio. E’ attesa alle 13 al Caffè del Corso in piazza Gallo, in pieno centro. Poi proseguirà per gli incontri con i candidati marchigiani del Pd: sarà a Urbino per Federico Scaramucci (16.30 in piazza della Repubblica) e da ultimo a Pesaro per Andrea Biancani (in piazza Collenuccio alle 19). "Una bella notizia che ci arriva proprio nel giorno in cui celebriamo la Giornata dell’Europa", ha commentato ieri pomeriggio il Pd Marche.

Sarebbero attesi anche altri grandi della politica a sostegno degli altri candidati. Fratelli d’Italia ad esempio, partito schierato per Francesco Pirani sindaco, attende la sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, onorevole Lucia Albano, tra circa due settimane. Fitta l’agenda dei candidati a sindaco della città, tra impegni istituzionali e incontri di quartiere. Da oggi ed entro domani a mezzogiorno dovranno essere depositate le liste a sostegno di ciascuno di loro, alcune in via di definizione fin quasi all’ultimo giorno: Glorio ne ha chiuse otto (anche con il sostegno del Movimento cinque stelle), Pirani sembra sarebbe arrivato a nove (oltre a FdI, tra i partiti è sostenuto da Noi moderati e dall’Udc) e Sandro Antonelli (coalizione civica con il sostegno, senza simbolo, di Forza Italia e Lega) sette.