Elezioni, centrodestra e civiche in alto mare

Non si è ancora sciolto il nodo del candidato del centrodestra per le amministrative di Osimo, anzi, si sarebbero ulteriori passi che mettono in dubbio quelli fatti finora. In questa settimana Achille Ginnetti, candidato con la sua Progetto Osimo futura, avrebbe incontrato il candidato Sandro Antonelli, fuoriuscito dalle Liste civiche, per intavolare una trattativa. Fatto che porrebbe Antonelli ancora più lontano dal centrodestra, quell’ala che lo corteggia ancora "solo" per parte di Forza Italia e Lega che restano fermi su di lui, mandando all’aria, così facendo, l’eventuale corsa insieme con Fratelli d’Italia e le Liste civiche. FdI punta tuttora al candidato Francesco Pirani, ex vicesindaco civico, che sembra piaccia anche alle Liste seppur memori degli screzi con il leader Dino Latini ai tempi del suo ultimo mandato. Nell’ultima riunione delle Civiche l’altra sera però, dove era assente Pirani, pare si sia profilata l’eventualità, ancora, di correre da sole, senza tuttora un candidato definito. Eppure i giochi sembravano fatti, con tutto il centrodestra e le Civiche unite contro il centrosinistra.

Pirani non si pronuncia al momento proprio perché il quadro non è ancora definito. Antonelli, che ha interloquito anche con FI e Lega, mantiene dritta la propria linea di correre con le sue due liste, Osimo al centro e Rinasci Osimo, con cui ha già iniziato gli incontri nei quartieri. Non è sfuggita agli osimani poi la presenza del vicesindaco Paola Andreoni al banchetto del Pd per le firme sulla sanità nel fine settimana, presenza molto più che partecipe che fa pensare a una chiusura verso una possibile alleanza con Ginnetti per rimanere invece all’interno del Partito democratico accanto alla candidata Michela Glorio, nonostante i dissapori per le mancate primarie. Sarà sostenuta da sette liste Glorio: cinque dell’attuale maggioranza di governo (Pd, Energia Nuova, Ecologia e Futuro, Popolari Uniti per Osimo, OsiAmo), il nuovo alleato Movimento 5 stelle e una sua lista personale che deve ancora ufficializzare. In sede locale, poche settimane fa, proprio i pentastellati aveva iniziato un percorso con Pof ma l’appoggio a Glorio preclude oggi il possibile dialogo, secondo lo stesso Ginnetti. Glorio resta aperta all’interlocuzione anche con altri partiti tradizionali come il Psi e con il suo staff è appena partita per un tour nei quartieri con 17 incontri aperti al pubblico in bar e circoli di tutta Osimo fino al 3 maggio.

Silvia Santini