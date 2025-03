Elezioni, centrodestra verso quattro candidati

Si è scatenato l’inferno politico in casa centrodestra dopo l’annuncio di Francesco Sallustio di candidarsi per Rinasci Osimo.

I candidati in corsa nel centrodestra potrebbero essere in tutto 4 e Michela Glorio per il centrosinistra. FdI locale non al completo dovrebbe chiedere ai vertici regionali l’ok per correre senza simbolo con le liste di Sandro Antonelli, che comprendono anche Base popolare e le liste di Achille Ginnetti, senza appunto l’appoggio di Latini. Domani ci sarà una riunione con il centrodestra locale e pare che FdI non abbia ancora dato la propria disponibilità a partecipare. A giorni potrebbe essere sciolta la candidatura appunto di Antonelli oppure dell’ex assessore (prima latiniano) Matteo Sabbatini, ma sono stati fatti anche i nomi di Alberto Maria Alessandrini (Lega) e dell’ex sindaco Francesco Pirani. Forza Italia sarebbe con Sallustio. A quel punto lo stesso Dino Latini potrebbe valutare l’idea di scendere in campo come candidato sindaco e correre, evidentemente, da solo con le sue Liste civiche da sempre. Con la posizione di FdI locale, ironia della sorte si verifica una spaccatura uguale e contraria rispetto all’anno scorso: FdI sarebbe un gruppo (con Palazzini, Simoncini, Sabbatini e altri) alleato con Antonelli mentre dalle liste antonelliane uscirebbero Rinasci Marche e Forza Italia. "Uniti per Michela Glorio sindaco", una delle liste a sostegno della candidata, ribadisce: "Siamo compatti e pronti, assieme alle altre liste della nostra coalizione, a proporre e rappresentare una politica alta, sana, coerente. Abbiamo un programma e delle idee chiari e condivisi. Viene davvero da sorridere pensando a come il centrodestra navighi in acque così tempestose da essersi affidato, seppur solo in parte e per sole 72 ore, ad un ex tesserato dei nostri alleati Pd, come potenziale federatore di un centro destra osimano che negli ultimi mesi al governo della città ha dato prova di essere abile solo ad alimentare divisioni e critiche, tanto da portare la città al commissariamento". Intanto, dopo l’appello di Glorio, anche Base popolare esprime la propria solidarietà ai lavoratori di Astea spa in sciopero a tutela del servizio idrico: "A oggi non ci sono ancora soluzioni per la creazione del gestore unico dell’Aato 3, che dovrebbe portare alla nascita di un consorzio comprendente tutte le società che hanno la concessione dell’acqua. Il rischio della messa in gara della concessione a privati del servizio, dopo aver perso la gestione dell’energia elettrica e del gas, comporterebbe un impoverimento della comunità di Osimo".

Silvia Santini