Elezioni, Ciarimboli tenta la riconferma

Verso le amministrative del 14 e 15 maggio, il sindaco uscente Enrico Ciarimboli tenta il bis. Eletto nel 2018 con la lista civica Morro d’Alba Comune il primo cittadino uscente proverà a portare avanti l’attività amministrativa intrapresa come conferma lui stesso al Carlino. Al momento per lui non ci sono avversari ma in paese non mancherebbero i tentativi di costruire una lista che cerchi di conquistare il governo del piccolo e suggestivo borgo collinare. A metà maggio saranno chiamati al voto anche i Comuni di Maiolati Spontini dove l’ex sindaco Tiziano Consoli, commissariato l’anno scorso, tenterà di riprendersi la fascia tricolore e Chiaravalle dove il primo cittadino uscente Damiano Costantini ha ultimato i suoi due mandati a disposizione. A prendere il suo testimone la vicesindaco Cristina Amicucci. A Morro d’Alba la giunta Ciarimboli ha appena inaugurato un nuovo sistema di riscaldamento per l’Auditorium di Santa Teleucania. "Sulla strada della comunità energetica rinnovabile - spiegano dal Comune - intrapresa dal nostro Comune si è provveduto a installare un impianto con una caldaia elettrica da 22 KW per produrre acqua calda ad alta temperatura". "Abbiamo convertito l’impianto di riscaldamento dell’auditorium da gas metano ad elettrico".